雖然祕密運作3周，但當美台同步高調宣布在蓋亞那成立「台灣辦公室」後，不敵北京要求「改錯」而告終，一齣外交鬧劇不到24小時翻轉，證明了國際現實難以忤逆，也促使台灣該思考，拜登對中國大陸實施「戰略克制」對台可能產生的後果及影響。

蓋亞那過去為英屬殖民地，1966年建國後主要政黨如人民進步黨，都偏屬社會主義政黨，與北京關係千絲萬縷。1970年代加入「不結盟運動」後，兩國關係更加深厚，從農業、醫療、經貿及建設等層面不斷拓展，至今建交半世紀關係從未生變。

台蓋之間就沒特別聯繫了，至今經貿往來僅200萬美元之譜，因此成立「台灣辦公室」也被合理視為美國踐行《台北法案》的象徵。美國做法少見高調，透過駐蓋亞那使館、國務院助卿、AIT三管齊下發聲明；這做法對美國也是一石二鳥，表明對盟友道義支持，戳了北京痛點，更消解了委內瑞拉這後院搗蛋鬼聯合「敵國」的一口悶氣。

但是美國顯然錯估形勢。首先，蓋國雖想多元發展，但執政黨傳統與北京關聯深厚，都是共產政黨起家；其次，蓋國對台灣設處始終定位在經貿層次，雖給予部分優惠，但非外交豁免，負責人也僅是「代表」。第三，奇怪的是，蓋國政府從未提「台灣辦公室」的名稱。這令人聯想，是否只是美台單方提出，蓋國在北京要求「改錯」後才了解「台灣」有不同的政治涵義。若真如此，蓋國高層恐有受騙上當之感。

更重要的是，川普的規矩拜登不一定買帳。最近美國智庫蘭德提出「戰略克制」一詞，建議拜登政府對北京「合作大於對抗」、「降低與台關係」。想想拜登提過「戰略耐心」，近日又說「隨時有條件與北京合作」。美中最終不會不合作，台灣也該思考下一步了。