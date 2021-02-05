台塑四寶針對2月、第一季營運提出最新展望，2月在工作天數減少下，單月營收都恐相較1月減少，但展望第一季，台塑(1301)、台化(1326)均認為營收會相較去年第四季成長，南亞(1303)則預估恐減少；針對油價，台塑化(6505)認為，全球原油庫存持續去化，加上全球疫苗接種人數持續增加，預期油價將穩健上漲。

台塑表示，2月適逢農曆春節，出貨天數減少，營業額會比1月再衰退，然而春節過後下游加 工廠陸續復工，客戶回補庫存，且進入石化產品需求旺季，預估3月營業額將比2月明顯成長、展望第一季，台塑認為，因新變種病毒擴散，導致全球疫情加劇，各國再度實施防疫管制措施，且海運缺櫃、碼頭缺工及農曆春節假期等因素，影響交運量，原預估第1季營業額會低於去年第4季，然而，1月中旬馬來西亞及南非AE同業異常停車，市場供應偏緊，推升AE價格，且PVC因遠洋貨銷往亞洲數量減少，市場行情持續上漲，加上沙烏地阿拉伯1月初意外宣布今年2~3月額外再減產100萬桶，帶動原油價格上漲，支撐石化產品行情，此外，大陸鼓勵人員就地過年，下游客戶提早開工，備料較原預期佳，因此，預估今年第1季營業額與去年第4季相當或微幅成長。

南亞表示，2月受春節假期及工作天數減少影響，合併營收會較1月減少，包括電子材料、塑膠產品、聚酯產品以及塑膠加工產品營收均會相較1月減衰退。展望第一季，南亞表示，國際銅價攀高，消費性電子及PC相關產品需求仍然暢旺，新能源電動車、5G及網通等科技基礎建設陸續展開，材料市場可望延續去年第四季熱絡情勢，預計電子材料營收將相較上季持平；聚酯產品也因台灣廠聚酯絲備胚需求持續，且產品組合改善，回收絲占比提升，較不受春節長假影響，營收表現也將持平，至於化工產品、塑膠加工則會因為工作天數減少，營收相較上季衰退，整體來說，南亞預估第一季合併營收較2020年第四季減少。

台化表示，2月因春節假期，預估單月營收將低於1月。展望第一季，台化預估各種產品都會看好，塑膠產品中PS、ABS、PP、PC都會有不錯的利差，SM、苯酚、丙酮利差回升，芳烴系列中苯、PX、PTA、PIA經營轉好，紡纖產品也是一樣，PX、 PTA及台灣的短纖紗及嫘縈都有機會在第二季以後擺脫虧損，台化計劃在四月份芳香烴三廠恢復全產，而海外的寧波、越南同奈廠營運希望在去年第四季的基礎上更進一步，整體來說，台塑預估第一季營收將相較去年第四季成長。

台塑化表示，1月上旬沙烏地阿拉伯提出2~3月自願減產100萬桶/日，出乎市場預期，使OPEC+減產量由720萬桶/日增加至812萬桶/日，加上1月美元指數疲弱，資金持續流入原油期貨市場，交易量明顯增加，帶動1月油價上漲，且OPEC表態要使今年全球原油供需保持短缺，並樂觀預估5月全球原油供需缺口將達高峰，約200萬桶/日，將使全球原油庫存持續去化，加上全球疫苗接種人數持續增加，預期油價可望穩健上漲，台塑化預估2月煉油廠預計平均日煉量28.7萬桶/日，3月配合年度定檢，第一 季平均煉油廠日煉量30.1 萬桶/日；輕裂廠第一季目前預計全能運轉。

(時報資訊)