緬甸軍方在當地時間1日發動政變，逮捕國務資政翁山蘇姬及總統溫敏，美國總統拜登美東時間1日聲明，將立即檢視、考慮制裁緬甸。

拜登強調，緬甸軍人奪權政變，都是對國家的民主法治交接的直接攻擊；在民主國家，武力不應被用於反對人民意志，或意圖抹去可信的選舉結果，緬甸政權和平交接程序應該受到尊重。

緬甸軍方政變，恰恰凸顯了美國外交的雙重標準和偽善！

緬甸「人權鬥士」翁山蘇姬，在英美等國的扶持下，以國務資政之名垂簾聽政後，放任軍方對緬甸境內信仰伊斯蘭的洛興亞人，進行了種族滅絕式的屠殺，超過100萬的洛興亞人被迫流亡到孟加拉。對此，美國僅僅輕描淡寫地予以言詞譴責，卻沒有採取任何制裁行動！如今，軍方政變，拘禁了翁山蘇姬，美國卻勃然大怒，立即要祭出制裁？

政變之前的緬甸政制，無論從任何角度看都不是什麼民主政治，哪裡有一個民主國家的國會，軍方可獲得4分之1的保障席次？又有哪一個民主國家的重要內閣閣員必須保留給軍方指定的人選？何時聽說過哪一個民主國家民選的總統還得聽命於一個太上皇？且這個太上皇的兩個兒子，都還是英國公民？

說穿了，緬甸從來不是什麼民主國家，只因為英美屬意的翁山蘇姬能夠在其中分得一塊餅，緬甸就立地成了民主國家！如今，翁山蘇姬遭逮捕，英美在緬甸的利益代言人不再有，美國當然要祭出制裁令了！

拜登還說，「在民主國家，武力不應被用於反對人民意志，或意圖抹去可信的選舉結果」。緬甸本不是民主國家，奈何以民主國家的標準來要求緬甸？何況，歷史可以證明，開發中國家的選舉結果，可不可信，往往是美國說了算！「意圖抹去選舉結果」的，也常是美國！

新任國務卿布林肯曾說，他同意川普政府所說的，北京在新疆的作為，構成「種族滅絕」。布林肯輕輕放過緬甸的「種族滅絕」，卻重責中共在新疆的「種族滅絕」？不解的是，新疆維吾爾人歷經「種族滅絕」後，人口似乎還增加了不少，也很少聽說維吾爾人大規模地流亡鄰國。

看來，美國政府外交的雙重標準，永遠不變，歷久彌新！