當蔡英文總統決定由邱太三取代陳明通出任陸委會主委的時候，各方評論是民進黨政府有降低台海敵意、促成兩岸對話的意圖。然而，從中國大陸正在舉行的兩會報告來看，這樣的如意算盤恐將踢到鐵板，兩岸對話也將只是空中樓閣，毫無兌現的可能性。

總理李克強說要「堅持一個中國原則和九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動」，政協主席汪洋表示「台海形勢依然嚴峻複雜，風險挑戰不可低估，但主動權與主導權在大陸這邊」，外長王毅則重申「一個中國原則是不可逾越的紅線，在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間」。

習近平雖至今尚未針對兩岸政策提出指示，不過這3位中共官員的談話應足以代表中共當前的對台思維，就是「九二共識是開門磚」，尤其李及汪分別重複去年沒提到的「九二共識」，等於打破綠營以為可繞過此兩岸對話基礎的夢想。

陸委會以「台灣從未是中華人民共和國的一部分」來回擊中共官方說詞，但蔡總統卻從不敢公開其兩岸定位為何，讓人感覺其有意迴避兩岸僵局癥結所在的心虛。如此作法在川普時代或許可行，但在拜登有意尋求與中共「和解不對抗」，恐怕難有效反制中共的強硬作為。

更令國人失望的是，當汪洋提到中共將舉辦辛亥革命110周年紀念活動時，陸委會僅以中共「企圖削弱中華民國法統」回應。然而，陸委會不敢說清楚的是，民進黨一再以1949年為分界，將國民政府來台當成所有台灣人民的集體歷史，刻意抹滅中華民國大陸時期的歷史記憶，現在怎有臉回頭罵中共要偷竊中華民國法統？中共固然沒有立場舉辦紀念活動，但掌權的民進黨又將如何面對這段歷史呢？

說白了，蔡英文只想玩弄文字遊戲炒作仇中對抗，並藉此從中謀求黨派私利，而不是真心誠意地接受憲法對兩岸關係之定位，因為既然4年多來已經嚐到甜頭，現在更沒理由妥協讓步。

若說中共對台軟硬兼施，實不為過：李克強及汪洋是溫和喊話，王毅則強硬表態，但這樣的政治操作其實符合中共的一貫作風，亦即兩岸及國際有別、不容外力介入台海事務。

中共意圖以武力逼迫台灣屈服的作法固不可取、也無法爭取民心，畢竟以德服人才是大國應有風範，當習近平呼籲美國不該強勢要求他國時，何不反思自己的對台作為？中共或許可從北風與太陽的故事獲得些啟發吧！

同理，當蔡總統口頭承諾遵守憲法、得以維持台海兩岸現狀而沾沾自喜時，難道不該深思「九二共識、一中各表」對台海安全的定錨作用！民進黨抹紅國民黨「親共賣台」，更以「仇中」激情鼓動支持者仇視對岸，導致兩岸關係急速惡化，這才是當前兩岸現狀！

很明顯，蔡總統急於打破兩岸僵局、恢復官方接觸對話，為自己的8年執政寫下完美結局。或許是中共已看破她手腳，拒不配合演出，連年初的兩岸智庫視訊會議都臨時叫停。蔡總統該回歸正途，確切落實憲法之兩岸定位，才是解開兩岸問題的唯一藥方。（作者為國家政策研究基金會副研究員）