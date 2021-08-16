台灣幾時成了捧著金飯碗的乞兒。台灣不是外滙存底豐厚嗎？世界排名第5，擁有5500億外滙存底的中華民國，為什麼還伸手向國民年平均所得比台灣還低下的小國家求取捐贈少得可憐的疫苗？我國曾捐贈疫苗給他國，但施人慎勿念。富如台灣，捐助小國，正是富而好禮的風範，何需搖旗吶喊，是討人情還是唯恐天下人不知？

另一讓人參不透的事，振興券為什麼化簡為繁，勞民傷財？美國在新冠肺炎疫情期間，3次送出紓困金，每人共3200美元。最近一次的紓困金1400元，國會於3月10日通過，3天後第一批人驚喜看到錢已入帳，既速又簡，撫慰民心。沒有花費額外的印製費用，除了川普競選連任時，親筆簽名支票1200元，當時也被批評，為選舉，大撒幣，搞宣傳。另外因疫情而失業者每週發放600元，也是直接入帳。沒要身份證丶健保卡丶填表格的繁文縟節。而蘇內閣是化簡為繁，還不准用「五倍券」這個名稱，要叫「振興券」，改名就能振興嗎？

還有一齣歹戲更如霧裡看花。是國際疫苗的採購，左阻右擋，真正用意何在？推三阻四，導致黃泉路上枉添多少冤魂。當民眾口有怨言，政府不思及時勒馬，主其事者，越描越黑；前言不搭後語。疫苗施打順序，忽前忽后，朝令夕改，徒然浪費行政資源，折騰渴盼疫苗的百姓。可憐的基層公務人員應付不了，高官的反覆無常，朝三暮四；而市井小民更是一頭霧水，不知何去何從。

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