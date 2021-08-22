國防部提出達2000億元，雄風二E及雲峰巡弋兩款飛彈全量產特別預算案，獲蔡英文總統拍板，預計9月初送交立法院進行審議。

射程600公里的雄風二E，雲峰巡弋飛彈射程達2000公里，在巡弋階段採亞音速飛行，紅外特徵低、匿蹤處理後雷達特徵也低、隨地形地貌飛行不易攔截、採組合式導引方式飛行彈道不確定、命中精準度高，要到距離目標大概只剩下10公里左右才會被發現。

然而巡弋飛彈的優勢不是絕對的、而是相對的，有攻陸的巡弋飛彈就有攔截武器，若再加上可靠的預警系統，攔截巡弋飛彈不是難事。

為能在第一時間發現巡弋飛彈，解放軍在太空與空中、地面各種雷達與紅外探測器已經聯網工作，目的是儘早預警並有效識別巡弋飛彈。攔截巡弋飛彈大致上分為三層：外層由戰鬥機攻擊來襲的巡弋飛彈、中層由預警機導引地面中程防空飛彈攔截、內層則由野戰防空飛彈攔截。

除此之外，解放軍還有雷射武器與粒子束武器，可以非常精確打擊巡弋飛彈。雷射武器是共軍在「兩彈一星」時代就已開展研發，只是沒有宣布，現在這兩款武器已經成軍，而且技術非常成熟。

最重要的是，攔截巡弋飛彈最佳時機就是在它還沒有發射之前就摧毀，這是國軍最大的盲點。如果有武統戰爭的話，解放軍必然先毀了這些攻擊性武器，怎麼可能留著它進行源頭打擊呢？還沒發射就被摧毀，這種武器也太悲催了吧！

還是那句老話，兩岸關係變成2000億元的飛彈關係，而且還不是很可靠的武器，絕非人民之福。想想石之瑜教授所說的「非戰不結盟」，可能還比較實際有效。

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