雖然川普已經下台，但是他在位時所遺留給他的信眾們的傲慢自大、政治凌駕科學的邪惡主張，至今依然陰魂不散。

他的徒子徒孫面對來勢洶湧的變種新冠肺炎，依然十分鐵齒，不但自己不打疫苗、不戴口罩，還到處發起抗議活動，抵制州政府的強制口罩令。各大中小學已經開學，依然有許多川普的信眾，在學校周圍舉牌抗議學校當局強制學生戴口罩進入校園的規定。

上自國會議員，下至民間團體，依然有許多美國民眾，把戴口罩作為「政治符號」：戴口罩表示支持以拜登為首的民主黨，不戴口罩表示支持以川普為首的共和黨。

有幾個共和黨議員因為不戴口罩而染病死亡，依然無法撼動這群反口罩族的堅定信念，持續在全國各地進行反口罩集會。在西雅圖等地，左派與「白人至上主義」的極右派，還經常彼此大打出手，互有傷亡。

位於共和黨大本營的德州，最近又有一位經常籌辦以「自由集會」為名的抗議戴口罩活動的30歲男子，竟然「不幸」感染新冠病毒，因病情急速惡化，陷於重度昏迷，目前正插管搶救中。他的妻子只得上網募款，來支付她先生的醫藥費及全家老小的生活費。

以民主制度立國200多年的美國，曾經是世界軍事經濟霸主。可惜兩黨競爭的民主制度，並不能選出睿智的領導人來治理國家、擘劃百年大計。相反地，自尼克森以降，歷任總統似乎都是譁眾取寵的政治人物，並且上任後先後以各種理由出兵至國外參與或發動戰爭，名義是為了推動民主運動，其實背地裡是為了擁有當地石油、核燃料等巨大利益。

號稱要讓「美國再度偉大」的川普，則被歷史學家公認為歷任總統中，最糟糕的一任總統。他靠著耍嘴皮子贏得選舉，競選連任敗選又怪對手「偷」了選舉，至今還不認輸，還鼓動他的支持者進行武裝政變，推翻拜登政府。

他因為剛愎自用，不把新冠肺炎放眼裡，還把防治不力的責任甩鍋給中國，指稱「武漢肺炎源自中國」。他的徒子徒孫，至今依然深信不疑。由於是「中國細菌」，偉大的美國人，豈可有所懼怕，戴起口罩不就表示屈服，有損美國人的顏面？因此，在疫情最嚴重期間，許多美國人自己不戴口罩，在路上看到東方人戴口罩，上前就是飽以老拳，還怒吼要求對方「滾回自己國家」。

在自大愚蠢的政治人物帶領下，許多無腦民眾，也跟著起鬨，在各地發動「自由集會」，說打不打疫苗、戴不戴口罩是個人的自由，政府不能侵犯天賦人權。結果這些人一個個染病去世，證明政治狂熱並無法燃燒細菌，自大愚蠢並不能保證可以逃過天譴。

看到這些反對戴口罩的美國人一個個染病而亡，讓人感到無比震撼。政治狂熱真的會讓人喪失基本的判斷力，一如數百年前清朝的義和拳，自以為刀槍不入，有神明附體？

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