甫結束的美軍「大規模演習2021」橫跨17個時區，動員在美國、非洲、歐洲和太平洋地區的海軍和海軍陸戰隊共2.5萬名軍人參加，演習在大西洋和太平洋同時舉行。

毫無疑問，這場「分佈式作戰」演習對象是中國並劍指一帶一路，一帶一路也橫跨了14個時區，若加上中南美洲（到西歐），橫跨的時區高達24個，是全球性的戰略規劃與行動。

美軍之所以針對一帶一路，因為一帶一路是中國大陸重要的海洋利益，而重要的海洋利益必然需要海軍的保護。目前在印太地區就可以看到，中國海軍每年組織4次亞丁灣反海盜編隊，一方面反海盜，另方面保護海上商業利益，根據亞丁灣模式，中國海軍遲早要成為全球性海軍。

大約1000多年前，中國開始大規模開展海上絲路，在往後的600多年間，中國把貨物送到印度、再轉運給阿拉伯商人販賣到歐洲，這條絲路沒有出現過海盜或其它政治勢力的干擾，唯一的強權是鄭和艦隊。

很可能鄭和從阿拉伯商人處得知歐洲顧客的存在，我們猜測他的艦隊抵達東非定有其理由，他必定發現絲路有利可圖，所以七下西洋，只是明廷沒有繼續下去。

大陸經營一帶一路使美國感受到強大的威脅，才會以全球性軍演回應。

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