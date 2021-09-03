每次日本或美國對中國採取行動，都會導致「狼來了」效應。

例如在釣魚島方面，原本鄧小平在談釣魚台問題時提出：「擱置它20年、30年嘛。」這個諾言讓中國沒有可對釣魚台動手的託辭。

可是2010年中國GDP超越日本後，日本坐不住了。2013年石原慎太郎、野田佳彥搞出購島及釣魚台國有化事件，中國有了藉口，海監船和漁政船開始巡視釣魚台，軍機開始巡航日本周邊，最近的2+2，更把解放軍軍艦插進日本和台灣之間。

2001年中美撞機事件凸顯出中國在南海的短板：沒有軍事基地。2009年美海軍測量船「無暇號」與中國海軍5艘軍艦對峙，還能全身而退。2013年美海軍巡洋艦「考思本」號插入遼寧號編隊，被1艘登陸艦逼迫轉向。

美軍不斷踩踏中國大陸的痛，中國終於向南海下手。2014年3月馬航MH-370班機失聯，大陸決定在南海建立大型軍事基地，也就是俗稱的「種島」，目前至少「種」了8個人工島礁，總算在南海找到了落腳處。

現在換美國人急了，因為中國大陸在南海有了軍事基地，不但可以駐軍、而且還可派遣兵力對「有害通過」的敵對國家艦隊執法。這是最近美國極力拉攏越南、並與台灣海巡合作的原因：在南海建立軍事基地。

9月1日《海上交通安全法》生效加上《海警法》，構成南海秩序維護的依據。澳洲迫不及待的想要「以身試法」。過去美日短視導致中國大陸得以介入釣魚台和南海，但從未真實執行相關法律，難道澳洲真的想要變成中國第一個執法的對象？

如今大陸已非吳下阿蒙，狼來真的了，各國還是謹慎一點。

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