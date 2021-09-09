促轉會昨天公布「中正紀念堂園區轉型方案」，盼未來能轉型為反省威權的歷史公園，並建議計劃將蔣中正銅像移除，對此，綠委范雲說「促轉會踏出勇敢的第一步」；文化部也表示會尊重促轉會建議，並配合整體政策方向辦理。

民進黨上台，幾乎拆光了全台灣所有的蔣介石銅像，高雄中正文化中心的蔣公銅像也被陳菊大卸八塊，形象慘不忍睹。歷經改朝換代，目標竟放在中正紀念堂蔣公銅像上，必去之而後快，假借的名目仍舊是｢否定威權統治的合法性，記取侵害人權事件的歷史教訓｣。那麼，日本殖民時代的悲慘教訓呢？為何不拆？

如果真是以此為名目，那最該拆的應該是總統府，這難道不是日本威權統治台灣的最高權力中心嗎？二戰後，韓國第一步就是拆除日本總督府，台灣不論哪個政黨上台仍然把它當個寶供奉在那，是嫌威權得還不夠、讓老百姓繼續景仰下去？還是要謹記殖民時代日本的恩賞？

連退輔會主委馮世寬都說，銅像放在那又不會講話，也不會走路，拿走了，台灣歷史上就少了一個批判的東西，想要這樣做的人，都應有包容的雅量。

執政者有什麼雅量？藉轉型正義之名毀掉政敵的所有政治資產和圖騰，抹黑先人的歷史貢獻。一步一步暗渡陳倉，把有老百姓腦海中有關中國的記憶抹去，問題是，抹得去嗎？老百姓苦苦等不到疫苗可打，卻圍在爭議了二十幾年的銅像議題上打轉，這不是｢圍魏救趙｣轉移目標是什麼？

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