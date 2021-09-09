眼看2022形勢不妙的民進黨，終於有了戰術突破點。這回由已沒有連任空間的新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併的風向球，試圖搶在2022前強渡關山。

縣市合併並非不可行，但如因此成了林延續個人政治生命而採取「無痛升級」成直轄市長的陰謀作法，自然會招受非議。

此外，民進黨立委陳明文加碼提出「全國一致的行政區劃與國土規劃」建議，亦即全面比照直轄市採行二級政府制。

陳明文此舉已將民進黨長久以來要將鄉鎮市長官派的野心昭然若揭，原來新竹縣市合併是蔡政府在玩「杯酒釋兵權」的明槍，暗箭當然是一舉解構國民黨在地方執政優勢。

狼子野心不止於此。對民進黨而言，倘新竹縣市合併成案，不僅可收阻斷民眾黨崛起可能之效，更能因為六都變七都，一旦發生原六都剩兩都甚至一都的窘境，至少能多一席「保底」的空間。七席有二、有三，總比一旦發生六席剩一席所帶來的政治震憾來的有抵抗力，否則將嚴重危及2024大選政權存續的根本。沒錯，筆者認為林若能再選，勝算遠超其他人。

民進黨為了2022、2024「正在下一盤很大的棋」，假縣市合併的正當性強押各方陪公子下棋，萬一盤算得逞，千萬別指望會對地方帶來多少好處，強幹弱枝的體系只會不斷強化，而此舉終將為台灣地方自治帶來災難性的後果。

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