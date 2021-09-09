林智堅和柯建銘力推大新竹合併升格，在陳明文與蔡英文等人反對之下暫時擱置，堪稱吃緊弄破碗，林智堅也因此受傷。但從陳明文稱「中央應重新進行整體規劃，全面比照直轄市採行二級政府制，打造全國一致的行政區劃，落實行政制度的統一」，不難看出，民進黨目前想開始推動鄉鎮市長官派、廢除基層選舉箭已上弦。

林智堅從提出大新竹合併構想到柯建銘出面力挺，過程倉促，肯定從派系到高層都沒有充分討論，造成的預算排擠效應也可觀，陳明文這種非六都出身的立委出來反對很正常。所以新竹大合併計畫頓挫，是各方利益未能兼顧下的結果，但是帶出來的廢除基層選舉議題，將會是台灣基層民主的一大危機。

民進黨內一直有鄉鎮市長官派的聲音，類似段宜康或鄭運鵬都提過，但像陳明文這種曾經擔任縣市首長的派系龍頭提出，還是頭一遭。

陳明文身為嘉義林派龍頭，歷任兩任縣長，在沒有敗選經驗的政治人生中得益於各鄉鎮市首長的支持太多，照理來說應該對於鄉鎮市長的功能作用非常了解，結果竟然出面表示應該學習直轄市制度、區長改官派，這表示陳明文應該和上次反對水利會長改官派一樣，一開始反對，結果還是被高層溝通，最後贊成。陳明文都被高層溝通了，那黨內應該就有共識了。

陳明文退休前卸磨殺驢，不難想見高層的遊說施壓，但這樣走下去，台灣的基層民主將會被摧毀，屆時產生的民主赤字會造成政府治理上的一大危機！

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