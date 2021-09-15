旺旺中時媒體集團15日邀請國內各界專家、學者，在中國時報大樓舉行「2021年中美第三次對話」政軍兵推。本次推演在「重政策演繹、兼顧危機應對」的原則下，佐以「自由統裁」，以求參演人員專業經驗得以最大發揮，進而更貼近美國與中國大陸實際會談時的真實狀況。

《中國時報》戎撫天總主筆在致詞時表示，兵棋推演最重要的就是背景情勢。回顧過去整體情勢，自川普執政以來美國與中國大陸關係惡化，甚至延續到拜登上台，造成習近平與拜登的會面充滿困難。

不過，雙方仍存在正面因素，故難以斷言「拜習會」前景。本次兵推就是要找出雙方會面的有利因素與不利因素，探究彼此能否形成共同議題，進而研判「拜習會」的可能性。

作為管制組，淡江大學戰略所副教授黃介正則提醒參演各方務必融入角色環境，設想現任決策者與官員身處的內外環境、過去曾經發言與政策，國際整體環境，並在這樣的基礎上展開兵推。

他提到，在上一次「2021中美重開機」的兵推中，參演者推演歷經2020年美國總統大選後，新當選的拜登是否會延續川普時期的政策。結果，兵推結果成功推演出拜登政府的糾錯清單，也就是新政府會修正川普時期的政策偏差之後，才會進一步展開後續作為，這點與現今情勢相吻合。

隨後便展開正式推演。管制組先宣布一般狀況一。狀況一基本即為本次想定背景，即美國與大陸政務首長分別以參加新加坡國立大學主辦的戰略安全研討會為由，前往新加坡。然而，當天數家媒體爆料美國與大陸將藉此進行對話，甚至連商討議題都明確列出。不過，新加坡則表示此為正常互動，希望媒體不要過度干擾。

針對狀況一，藍紅兩方分別另闢會議室進行討論，思考雙方一旦正式見面時己方可提出討論的議題。在藍方這一組，介文汲大使認為，中國大陸建軍腳步快速造成美方很大的壓力。特別是055型驅逐艦一連有8艘下水，衝擊西太平洋軍事情勢。

因此，美方在會面時可強調，美方過去舉動僅僅是回應大陸情勢，而非試圖進攻。拜登從未改變過去立場，只是回應北京在國際上的行動。另一方面，介文汲大使也認為雙方科技爭議、美元議題甚至是G20會面，都是可以拋出討論的議題。

不過，介文汲大使也提到台灣議題一定會在會中碰觸到；不過，美方應回歸《臺灣關係法》以為因應，即拜登政府仍依循過去立場，並沒有改變現狀的意圖。軍售只是提升台灣防衛能力，並不會構成對北京的挑戰。

此外，有鑑於阿富汗已成為拜登罩門，美方可釋出立場強調希望北京不要過早承認塔利班，甚至與西方協調後再行動。