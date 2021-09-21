「印度時報」今天引述消息人士報導，美國向印度保證，美、英、澳新成立AUKUS防衛聯盟，不會衝擊美印兩國現今在四方安全對話（Quad）多邊框架下的合作。

根據印度國防部聲明，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨晚致電印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）。

聲明說，辛赫與奧斯汀討論了包括阿富汗局勢在內的雙邊及區域性事務，並就對抗恐怖主義事宜交換意見。

印度國防部補充，雙方均感謝彼此在阿富汗撤離行動中的合作，也同意就改變中的全球局勢保持聯繫。

雖然這份聲明對AUKUS隻字未提，但「印度時報」（The Times of India）今天引述消息人士透露，奧斯汀向辛赫簡報了AUKUS的發展。

報導說，奧斯汀承諾五角大廈會一如既往，在多邊架構下與印度維持密切的合作關係，辛赫回應指出，印度已開始細察AUKUS防衛聯盟。

AUKUS防衛聯盟會對區域防衛合作產生何麼影響，包括是否會沖淡Quad架構下的多邊合作，引起區內國家關注。

澳洲上週宣布與美英合組AUKUS，同時毀棄2016年與法國簽署的柴電潛艦交易，改由美英兩國提供核動力技術，協助澳洲建造核動力潛艦，因應中國在南海和區內的擴張。

在印度方面，海軍目前擁有16艘潛艦，但只有一艘核潛艦，也就是自主開發的殲敵者級（Arihant）彈道導彈核潛艦。

印度時報稱，相較之下，中國至少有6艘攻擊型核潛艦和同樣數量的彈道導彈核潛艦，包括北約代號「晉級」（Jin-Class）的新型潛艦。

但報導指出，美國過去一直拒絕與印度討論潛艦和航空母艦的核反應爐推進技術，而且雙方誇耀的「美-印國防科技與貿易倡議」（U.S.-India Defence Technology and Trade Initiative DTTI），自2012年啟動以來也未見顯著成果。（編輯：黃自強）1100921