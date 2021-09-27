印度陸軍21日又發生一起直升機失事，造成2名少校飛官殉職；該國資深飛行員指出，除了裝備老舊之外，飛行員過度自信、過於親密的飛行員配對（Pilot pairing），以及飛行員急於結束任務的心態，都可能是印度陸軍近年失事頻傳的原因。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，隸屬於印度陸軍第662陸航中隊（No. 662 Army Aviation Squadron）第9偵察與觀測分隊（No.9 R&O Flight）的1架「獵豹」（Cheetah）直升機，21日於完成訓練返回基地途中，遭遇惡劣天氣和大霧，最後於叢林中墜毀，機上飛官庫瑪（Rohit Kumar）少校和拉吉普特（Anuj Rajput）少校皆傷重不治。

這是印度陸軍6週以來第2架墜毀的直升機，8月3日才有1架隸屬於第254陸航中隊（No. 254 Army Aviation squadron）的「樓陀羅」（Rudra）攻擊直升機（北極星直升機的武裝版本），在進行低空飛行訓練時墜入湖中，巴斯（AS Bath）中校和約希（Jayant Joshi）上尉殉職。

退役印度陸軍少將、資深飛行員普拉賓（Rana Goswami）告訴《歐亞時報》，印度陸軍直升機之所以失事頻傳，飛行員可能是重要原因。如軍官們隨飛行經驗增加帶來的過度自信；或與搭檔飛行的同僚太過親密，導致副駕駛難以糾正或對外報告正駕駛的違規行為；另外，在執行完任務後急於返回基地，也可能讓飛行員們冒險在惡劣天候中飛行，增加意外風險。

當然，印度陸軍直升機隊過於老舊也是主要原因，普拉賓便痛批，法國1980年代便將「雲雀」（Alouette）直升機送進博物館，但40年後，印度陸軍卻仍在使用它。