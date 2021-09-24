樂天桃猿郭嚴文7月底因狀況不佳下二軍，9月5日因疫苗傷兵名單上來一軍1場，22日才終於重回一軍賽場，狀況不佳在二軍待了近2個月，是他職業生涯頭一遭，「最大問題還是在心理，需要自己去克服。」

郭嚴文過去是猿隊陣中依賴的主力二壘手，但今年碰上罕見低潮，在7月28日下二軍，直到9月5日才因疫苗傷兵名單才短暫上來一軍1場，這次則是因為梁家榮受傷才獲得歸隊一軍的機會。

因狀況不佳相隔58天才真正上一軍是郭嚴文職業生涯頭一遭，「之前都是因為受傷下二軍，這次是第一次因狀況不好。」至於是哪裡不好？他僅表示，自己知道狀況是哪裡不好，需要自己去克服。

「最大的問題還是在心理。」郭嚴文表示，打的好就算克服，這是以結果論來講，如果有克服了但打不好，打不出來也沒有用。近期郭嚴文壓力大，臉上也狂冒痘痘，但他笑著說：「壓力一直都很大，你們看我臉上也看得出來。不會因為表現不好生氣，只覺得自己怎麼這麼爛。」

這次把郭嚴文拉上一軍，總教練曾豪駒之前曾提到，會將他移防一、三壘，郭嚴文表示，一切都依照教練安排，自己就是盡力去守，「三壘過去比較沒守過當然會陌生，二軍比賽最多大概5場左右，但守備練習一直都有在練。」