華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成延緩起訴協議後獲釋，並乘坐中國政府包機，已於25日晚間抵達深圳；同時加國前外交官康明凱及公民邁克爾亦獲中國批准離境返抵家鄉。。英國金融時報引述消息人士指出，孟晚舟事件得以暫告解決，主要是事7月美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）訪問中國期間與中方商議後促成。不過報導指出，中美激烈競爭關係不會因孟晚舟返回後緩解，兩國關係依舊困難重重。

報導稱，7月雪蔓訪問中國期間，中美雙方同意設立一個工作小組，討論中美之間的「個別事件」，當中包括孟晚舟和兩名加國公民的案件。雪蔓訪問期間，曾與國務委員兼外長王毅、副外長謝鋒等人會面。據報，中美同意設立該工作小組，是兩國在該次不甚愉快的會面中，唯一取得的具體進展。

不過報導也稱，儘管孟晚舟維持逾千天的案件暫告段落，只能說中美在對立之間仍有合作機會，但不足以改變中美兩國競爭的大局，中美兩國未來關係依舊困難重重。