疫情衝擊百工百業，藝文團隊也差點要「吃土」？壞鞋子舞蹈劇場原本今年安排要演出12場舞作《吃土》，但受到疫情影響排練和演出行程，最後也因為間隔座只能演3場，但團隊並沒有因此灰心，反而視為轉機，在中秋節連假仍進劇場工作，排練作品。

編舞家林宜瑾表示，「再次復排《吃土》，因為疫情、極端氣候不斷加劇，對於人類如何造成土地裂痕，應該如何相處、又該如何和解？在今年創作時，有更深刻反省的感覺。」

把「吃土」當作吃補，《吃土》在2020年首演，創作靈感來自北管音樂，林宜瑾認為，北管樂除了是在廟會出現的熱鬧民間音樂，還有細膩的內涵與旋律，且象徵著直達天聽的聲響，讓人能夠與神明有對話空間。

林宜瑾表示，她在高中時期和爸爸一起整理爺爺遺物，發現一本北管音樂使用的工尺譜，令她印象深刻，她從來不知道原來務農的爺爺，在閒暇時刻，還會和同好一起演奏北管音樂，「爺爺從來不說自己會演奏北管，可見對他而言，是很自然的事情，但我們現在，卻越來越少聽見北管音樂，讓我想做作品，從北管樂的即興感覺，找到身體表現的新可能。」

因此在《吃土》舞作中，她除了邀請北管樂手和舞者同台外，更安排電子樂手李慈湄與打擊樂手薛詠之加入現場演奏。希望能創造和傳統北管樂的對話空間，帶給觀眾全新的聆聽視野，重新感受北管樂音的細膩。演出將於9月24日、25日在台北水源劇場登場。