全國運動會10月16日至21日在新北登場，新北首創三路傳遞聖火，24日鐵路、公路出發，網路聖火則結合全家超商霜淇淋意象，推出限定版西瓜口味，火紅顏色象徵聖火意象，新北市長侯友宜邀請民眾一起吃霜淇淋，追全運會聖火，拍照留言還能抽獎。

侯友宜表示，全運會聖火24 日分三路出發，鐵路聖火號列車環島中，公路聖火路線先離島再回本島繞行到各縣市交接，還有網路邀請大家一起追聖火，只要捕抓到正在傳遞交接的聖火畫面，或到全家超商購買全運會xFami霜淇淋，拍照上傳就能參加抽獎，不管是拍到聖火或霜淇淋，都有機會拿大獎。

新北市體育處說明，聖火傳遞期間從24日至10月13日，歡迎民眾一起跟著聖火去旅行，該期間同步在臉書粉絲團「新北運動聚點」舉辦留言抽獎活動，遇到聖火拿起手機捕捉畫面，或到全家買Fami霜淇淋，上傳照片就有機會獲得iPhone12、GoPro、isoSpine按摩器等獎品。