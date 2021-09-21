昨（20日）晚間是北京第十一屆國際電影節開幕式典禮，紅毯上星光熠熠，鞏俐、周冬雨、杜江、彭昱暢、佟麗婭、姚晨、李宇春、Angelababy等大咖藝人都是嘉賓，其中35歲女星張藍心以一身螢光色禮服狂搶鏡頭，一度登上微博熱搜。

北京國際電影節（簡稱：北影節）開幕式活動於20日在懷柔區雁栖湖國際會展中心舉行，率先出場的是本屆天壇獎國際評委會主席鞏俐帶領成員走紅毯，她身穿黑色長禮服，雖然包得密不通風，但貼身剪裁勾勒S型曲線，裙擺開衩設計小露美腿，霸氣中又帶有女人味。

鞏俐以天壇獎國際評委會主席身份現身。（圖／微博@北京國際電影節）

紅毯中還有另一個焦點就是張藍心，她將頭髮全部盤起，梳著整齊的晚宴頭，佩戴優雅的珍珠項鍊，穿著一襲螢光綠平口長禮服現身，除了收腰設計突顯纖細曲線，超低胸設計大露渾圓北半球，下身還有開高衩設計，修長又纖細的美腿若隱若現，當她撩起裙子擺動，全身都散發超閃光芒，氣場強大到讓網友嘆為觀止，紛紛直呼：「整個紅毯上最靚的」、「只有張藍心Hold得住這麼亮的顏色」、「衣服很顯眼啊，太美了」等，「張藍心紅毯禮裙亮到能照明吧」還成為關鍵字挺進微博熱搜，掀起廣大熱議，而她本人也轉發照片在粉絲團，幽默地說：「帶綠的長裙～溜光的頭髮～走夜路帶上我，沒有燈也不用怕！」

張藍心在紅毯中十分耀眼。（圖／微博@張藍心工作室）

張藍心的精修照很精美。（圖／微博@張藍心）

事實上，張藍心本來是跆拳道國家隊選手，因傷被迫退役，轉當模特兒時被成龍相中，邀請她出演《十二生肖》的女一號，並讚賞「不一定是功夫最好的，但態度卻是最端正的女藝人」，果不其然，張藍心以《十二生肖》獲得新人獎和年度電影最具潛力演員獎，有了「成龍女郎」的封號，還被拍到被男方用皮帶拍打屁股的畫面。近年張藍心深耕電影圈，拍過《絕地逃亡》、《鐵道飛虎》、《密戰》等，與陳意涵、王千源、黃景瑜和張亮合作的《槍炮腰花》也將上映。