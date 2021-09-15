中國大陸房地產龍頭恆大集團財務危機延燒，金管會對此表示，涉及相關授信的國銀僅2家、且合計曝險在5億元內，證券自營部及保險業則無投資恆大股票獲債券部位，若加計境內外資金持有恆大部位，合計總曝險金額約22億元，整體影響並不大。

對於海外企業爆發財務危機等事件，銀行局副局長童政彰表示，已要求銀行需循重大偶發事件通報、並報告相關因應方案。目前統計僅2家銀行對恆大有曝險、整體授信總額在5億元以內，而銀行均有按規定對資產分類、並提足備抵呆帳因應。

童政彰指出，國銀截至6月底對陸曝險總額為1.4兆元，占去年度結算淨值3.96兆元的37.1％，自2015年1月時的70％高峰逐步下降，處於可控範圍內。而目前國銀平均資本適足率14.98％，逾放比0.21％、備呆覆蓋率近6.5倍，整體承受風險能力仍相當穩健。

證期局副局長郭佳君表示，境內投信基金有44檔持有恆大部位，曝險金額12.62億元，僅占基金規模0.64％、國內基金總規模0.03％。境外基金則有41檔持有恆大部位，曝險金額4.51億元，僅占相關基金規模0.39％、國人持有總部位0.01％，比重均不高。