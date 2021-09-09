DELTA正式入侵台灣，由於新北市是疫情爆發地，再加上是在野黨執政，因此網軍明批暗諷，無不針對新北市，而台北市與新北市緊密接壤，連帶著也受到波及。口口聲聲喊「同島一命」的人，現在是「同島不同命」了，大難來時，反正就是雙北害的，無關其他地方，更與中央無關。

殊不知，台灣本無DELTA，肯定是自境外而入的，境外管制不力，流毒於地方，該怪的是誰？目前已經證實新北的病毒序列與桃園機師無關，顯見另有傳染源，且尚未能確知其源起，恐怕破口已多，只是潛伏於各個社區而已，新北市「不幸」是最先發現的，而因其「不幸」，就試圖歸罪於地方，這教人情何以堪？台灣就是這麼個彈丸小島，雙北淪陷，其他縣市又能好到哪裡去？

目前最令人憂心的是，DELTA在世界各國肆虐，儘管不少國家已施打2劑疫苗，卻還未能遏止其蔓延，而台灣的疫苗覆蓋率，一劑約有4成多，2劑卻僅僅只有4%左右，政府拼命宣誇疫苗已然足夠，阻絕、拖延了多種國外疫苗的進口，這才是致命的破口。

防疫是全面作戰，是以舉國之力，防止病毒侵害，而國力之大小強弱，顯然疫苗的接種就是關鍵。疫苗不足，等如國力不濟，欲以之作戰，是驅老弱疲病者上戰場，豈有不敗的可能？問題只在誰挨第一槍而已。此正如漢武帝派李陵討伐匈奴，李陵固然驍勇善戰，但援軍不至、糧草不來，面對來勢洶洶的匈奴大軍，不幸戰敗，豈能歸咎於他？

漢武帝為了掩飾自己的私心，為李廣利護航，故將一切罪責歸諸李陵，這豈不和政府為護航高端，故遲延、阻擋國外疫苗進口，完全同出一轍？

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