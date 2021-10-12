中印邊境再傳消息！

雙方第十三輪軍長級會談10日舉行，雙方經過數小時談判後，西部戰區突然於11日凌晨發表了一份極為罕見的談話。

「中方從維護中印兩國兩軍關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降溫做出了巨大努力、充分體現了誠意，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。」

「希望印方不要誤判形勢」，「切實拿出誠意和行動，與中方一道共同維護邊境地區和平安寧。」

這幾句話引起了廣泛關注和猜測。

中印是不是談崩了？「不合理也不切實際的要求」究竟是哪些？雙方是否還能談下去？邊境還會發生流血衝突嗎？

西部戰區這份信息量巨大的談話，對這些問題其實已經在一定程度上給出了答案。

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西部戰區深夜發表的談話並不長，之所以受到高度關注，是因為它有三個極為不尋常之處。

其一是措辭之嚴厲，這是自去年中印軍長級談判開始以來從未有過的。

其二是對此次軍長級會談等內容幾乎沒有任何積極描述，這在中國的對外交往中是相對罕見的。通報僅僅提及，是因為「印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難」，其潛台詞就是因為印度要價太高，導致談判沒有取得成果。

其三是措辭不再含蓄，幾近直白地發出了對印方的警告：「不要誤判形勢」，「拿出誠意和行動」。

9月上旬，76集團軍某合成旅在海拔3600多米的崑崙山腹地進行實兵實彈演練，檢驗部隊實戰能力。

有消息人士對補壹刀表示，印度方面一直頑固地漫天要價，而中方的耐心是有限的，這次的嚴厲警告，就是表明中方不會無限制地容忍印度胡鬧。

那麼，印方的要價到底是什麼？

關於這一次談判的很多細節尚不清楚，但從此前的信息來看，印方的要求有兩方面。

一方面是所謂的「恢復原狀」。

這裡包括兩方面的訴求：一是要求恢復去年4月之前的現地形勢，換句話說，就是讓中方把原本就屬於我們的土地讓出來，讓印度得以保持過去很長一段時間不斷在邊境食中國領土的態勢。

印方的這種蠶食到了多麼不要臉的程度呢？

《環球時報》記者日前前往中印邊境某縣採訪，當地一座邊境村的村民說，印度士兵多次越線至該村附近活動。印度人的慣用伎倆就是在大樹和較大的石塊上用英文寫上他們的標語，想通過「刷存在」的方式蠶食中國的領土。每當看到這樣的標語，村民就會把印度人寫的內容全都抹掉，用中文寫上我方的標語。

所以現地形勢究竟應該恢復到什麼樣的情況算「原狀」呢？是不是恢復到1959 年11 月7 日雙方的實際控制線、並以此作為談判基礎更有說服力呢？

印方還有一個所謂「恢復原狀」的要求，就是希望中方撤走集結在邊境的部隊，恢復過去印度在邊境地區擁有壓倒性軍事力量的「原狀」。

這天底下哪有只允許你在邊境屯兵，而不允許我有任何防衛的道理？

另一方面，印度對雙邊關係的要求也非常不切實際，它固執地把邊境摩擦是否解決作為兩國關係好壞與否的前提條件，認為只有先解決了邊境摩擦，才能談兩國其他方面的合作與交往，試圖綁架兩國關係，以此作為籌碼來影響邊境局勢的談判。

很顯然，這樣的要價也是我們不可能接受的。

2

實際上，早在第十三輪軍長級會談開始之前，新德里就已經開始了它的表演。

比如抱怨解放軍的集結。

10月2日，印度陸軍參謀長納拉瓦內在訪問拉達克過程中向媒體透露，「第十三輪會談很快將會進行」，並表示，「每一輪會談都有進展，問題逐漸可以通過會談解決。」

但他話鋒一轉稱，中國正向引發中印爭議的邊界地區增派『數量可觀』的軍隊，令人擔憂」，作為回應，印度軍方也在邊境增兵還引進了先進武器，已經做好應對任何可能性的準備。

到了會談前一天，印度外長蘇傑生和陸軍參謀長納拉瓦內開始輪番秀強硬，其表態內容依然沒有脫離上述幾個「不合理也不切實際的要求」。

先是蘇傑生指責中國做了「一些違反協議的事情」，稱他到現在還沒有聽到一個中國選擇在邊境地區部署大規模軍隊的可信解釋，如果這樣的話兩國關係顯然會受到影響。

納拉瓦內則是接著指責中國軍隊「大規模集結仍在繼續」，還得意地聲稱印度一側「兵力集結和基礎設施建設會和解放軍做得一樣好」。

鋪墊完成以後，印方在會談之後，也來了一份聲明。

這份聲明一上來就指責說，「實控線沿線的局勢是由中方單方面試圖改變現狀造成的，違反了雙邊協議」，還對中國大肆甩鍋，宣稱「印方在會談中就解決剩餘問題提出了建設性建議，但中方不同意，也無法提出任何前瞻性建議。因此，會議沒有就其餘領域達成決議。」

但隨即中方就闢謠了：「印方的有關表態是毫無事實根據的。」

印度媒體也幫著敲邊鼓。

《印度斯坦時報》毫無邏輯地指責中國的聲明是「偽善」的，宣稱解放軍似乎無意超越第12輪對話中達成的緩和緊張局勢的協議。

這一番操作下來，印度方面想營造出來的一個觀感是：中國方面違反協議大舉增兵且不同意印方的建設性意見，因而談判沒有成果，導致雙邊緊張關係持續。

說好聽了這是移花接木，因果倒置，說難聽一點這是賊喊捉賊，撒潑耍賴。

實際的情況恰恰相反。就像外交部發言人華春瑩此前在例行記者會上所說的，正是因為印度方面長期推行「前進政策」、非法越線蠶食中國領土，這才是中印邊境局勢緊張的根源。

而且在其他方向上，我們也沒有看到新德里解決問題的誠意。

比如在雙方正常的經貿關係上，印方還在繼續設置障礙。不僅封禁的中國APP解禁杳無音訊，印度的交通部長又表示，拒絕在上海生產的特斯拉進入印度銷售。

甚至玩起了「喪事喜辦」的伎倆，試圖利用邊境摩擦來為自己在國內贏得更多支持。

在中印新一輪軍長級會談開始前一天，印度陸軍參謀長納拉瓦內得意地聲稱，「印度軍隊具備快速反應能力」，雙方的對峙「使印度軍隊過去一年在情報、預警等方面實現了更多目標，這是印軍現代化的推動力」。

毫無節操的印度媒體自然也是不會缺位的，它們不遺餘力地試圖用謠言來把輿論場的水攪渾。

印度News 18網站日前謊稱「印度挫敗了中國軍隊的入侵，並短暫扣押了數百名解放軍士兵」，但真實情況是，中國邊防部隊9月28日對中印邊境地區的東章地區進行例行性巡邏時，「遭遇印方無理阻攔，中方官兵堅決予以反制，在完成巡邏任務後返回」。

造謠這招現在不僅很難騙到人，還很容易給自己惹來一身腥。

就在印度媒體大肆造謠炒作解放軍士兵「越線被扣」後的第二天，中國社交媒體上就出現了疑似去年加勒萬河谷事件中「被俘」印度士兵的圖片。一些照片顯示，大批鼻青臉腫的印軍士兵在全副武裝的解放軍隊列中間行走。

這些圖片立即在印度及國際互聯網和社交媒體上廣泛傳播，很多印度人大呼「不相信」的同時，也是有點喪氣的。

3

實際上，不止中國在跟印度談判時頭疼。

「不止中國，在很多國際談判中，印度都是很難搞的角色。」一名熟悉對印談判的人士對補壹刀表示。

「在跟印度人談判的時候，常常讓人感覺有一種謎之自信。印度似乎並非基於自身的實力而談判，從它的要價和口氣來看，儼然自己是一個相當強大的國家。這是很讓人困惑的一點。」這名人士說。

印度常常在談判桌上放飛自我，但實際上又真的能力一般。

所以西部戰區對印度「不要誤判形勢」的喊話，既是警告，也是帶有最大善意和忍耐的提醒。

印度的誤判除了來自於對自身實力的盲目自信甚至自戀，還有對國際局勢的投機心理，它認為中美當前的緊張關係為印度提供了一個抬高要價的機會，錯誤地認為中方會因此而「不得不答應印度的要求」。

實際上這種機會主義姿態恰好反映出，它其實並非一個真正的大國。

更何況，中國的實力跟疫情之前又不一樣了，這樣的實力崛起必然會讓印度更加不適應。

那麼，中印邊境還會出現新的衝突嗎？

中國現代國際關係研究院南亞所所長胡仕勝對補壹刀表示，雙方在邊境地區進入了一個新階段，現在雙方都有意加強過去相對薄弱的邊境地區的控制力度和有效性，在這個過程中難免出現對峙和衝突。

他說，中國也是在補課，過去我們條件有限，巡邊力度有限，不得不容忍印方一而再再而三切香腸式的蠶食行徑，現在中方全線加強對薄控區的主權宣示力度，這必然會導致印度的不適應。

「接下來一段時間的摩擦和小規模肢體衝突都可能時有發生，圍繞邊界問題的鬥爭會非常激烈，但是要防止小規模的摩擦轉化為大規模衝突，一定要保障危機管控機制的有效運轉，加強管控力度，防止加勒萬河谷事件再現，最重要的是，通過對話解決問題。」

所以，在中方不斷完善邊境管控和印度盲目漫天要價的摩擦中，對話和談判注定會是一個艱難和漫長的過程。

在這個過程中，如果新德里一再忽視中方的善意，頑固地堅持它那種印度式自信，碰上大釘子是早晚的事。

這除了是實力的較量，這更是意志的比拚。

近來在網上流傳的照片中，有一些解放軍一線官兵用鮮血寫下的請戰書和遺書，令人感動，也得到中國網友的大量轉發和點贊。

在《環球時報》記者日前在中印邊境的採訪過程中也經歷了類似的感動。

在某一線哨所，戰士們的請願書和加勒萬河谷戰鬥英雄的照片一同貼在牆上，一名戰士在請戰書中寫道：

「我請戰，到一線沒有界碑的地方，用我的身體站成祖國的界碑！」

所以，無論談判的過程會是多麼複雜，無論印度這個談判對像有多麼難搞，在中國強大的意志和實力面前，總有一種方式，能讓印度心服口服。

就看印度自己的選擇了。

（本文來源：大陸「補壹刀」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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