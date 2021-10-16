諾貝爾經濟學獎日前公布，3位美國學者共同獲獎，其中以柏克萊加州大學大衛卡德（David Card）教授對「勞動經濟學的實證研究」獲獎最受關注。卡德因實證研究發現「提高最低工資不會造成失業率增加」，翻轉了傳統經濟理論的看法，因而受到矚目。

應警惕韓失業率升

卡德獲獎可能被外界解讀，諾貝爾委員會認同他的研究發現，主張以「制定最低工資率」或「提高最低工資率」，來關照勞工權益。若有這種「認知」，且付諸實施的話，很可能為公共政策帶來災難性的後果。特別是剛剛才為台灣勞工調高「基本工資」的蔡政府，極可能看到這個授獎而增強信心，未來繼續「下猛藥」來增進勞工福祉。若果真如此，極可能會為台灣勞工帶來災難而非福祉。

卡德的研究發現是一回事，應用在勞工政策又是另一回事。因為，他的研究對象是針對美國兩個相鄰地區（紐澤西州和東部賓州）而做，要轉用到整個國家，其實是有問題的。因為，一國內部不同地區的勞工是會移動的，專業術語是說研究的「母體」會變動，但整個國家的人民一般而言是固定而不變動的，故母體是固定的。因此，地區性研究可能未能完全控制相關變因，導致其結論不見得「正確」，難以和全國性研究的結論一致。也就是說，提高紐澤西州的最低工資率或許因某些特殊原因而沒讓該州就業減少，但全國性政策的結果卻不是這樣，故這種發現無法直接應用到聯邦政府的政策。

事實上，經濟學家們對同一套理論的實證研究，經常得到不同結論。因為社會科學不像自然科學，研究的方法、對象、資料、時間和地點經常不同，造成某些變因難以掌握故結論也就難以一致。

就卡德的獲獎而言，諾貝爾委員會認為他對最低工資率、移民衝擊、教育的報酬、就業不平等等多方面勞動議題的創新研究、挑戰傳統認知值得肯定，但其實並未直接肯定他的研究結論，外界無須過度解讀。

針對最低工資率效果的研究頗多，專家曾歸納過重量級經濟學者的研究，幾乎都肯定「提高最低工資會提高失業率」的傳統看法，亦即卡德的研究結論並未獲得主流學界的認可，當然不宜輕信，遑論直接引用為決策。

蔡政府久病亂投藥

民進黨的經濟政策，明顯地含有較多的政治思維，導致政府干預經常突兀增加。即使用意良善，卻經常因不按市場規律辦事而產生副作用；最近在疫情下刻意拉拔本國疫苗的作法，即可看出其造成的巨大代價。

因此，對於卡德獲獎必須審慎視之，切勿見獵心喜，用來為基本工資政策背書，以免照顧了少數弱勢勞工，卻以最弱勢勞工的失業為代價。南韓近幾年大幅提高最低工資，造成中小企業大量倒閉、失業率攀升的慘痛經驗，值得吾人重視與警惕。

增進勞工福祉最好的途徑，是打造良好的投資環境促進投資，自然會帶動工資上漲和就業增加，勞工福祉也就自然提升。只是，這種無副作用的正規途徑，通常需要一些時間，不太能「立竿見影」，經常受到炒短線心態的政客摒棄，希望找到能產生速效的方法，迅速在選舉中產生政治效果。因此，就像黑心商人的手法一樣，有速效但副作用顯著的政策，經常成為無良政客的首選。而若有還有理論支持，特別是諾貝爾獎加持，有幾人不會見獵心喜，大肆採用的？

民進黨政府以意識形態掛帥、造成兩岸關係惡化，斷絕許多發展經濟的良機。例如支持太陽花學運擋下了《兩岸服務貿易協議》，讓必須觸及「市場准入」極為重要的台灣服務業（包括電子商務等）無法到大陸發展而成長困難；加上「新南向」的市場相對有限、語言文化差異巨大，其他「區域經濟整合」又無力突破，使得創新服務在市場狹小、企業憚於投資下，難以發展新技術和商業模式，占6成國內生產毛額（GDP）的服務業無法像製造業一樣持續發展。服務業的遲滯和低薪，造成台灣人民的沉重負擔，以及民進黨政府難以解決的燙手山芋。

這些現象，讓「加速提高基本工資」成為蔡政府「久病亂投藥」後的「糖衣毒藥」，全民將付出代價。