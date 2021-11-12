美國國會議員繼6月旋風式訪台，宣布捐贈台灣疫苗後，11月9日第二批美國國會議員再度來到台灣。此行包含美國共和黨籍參議員柯寧等國會議員在內，以及兩位美軍軍官一行13人。

美國國防部發言人柯比證實了此事，並稱這符合美國《台灣關係法》的對台承諾，更強調訪台的是國會代表團，而不是美國國防部代表團。中共「十九屆六中全會」才剛於8日開議，隔天美國國會議員就到訪台灣、還進入了國防部人員，時間點微妙。

中共於這次會議中通過所謂的第三份黨的歷史決議文，代表著習近平的歷史定位，而在習近平的歷史定位中，台灣問題的解決又佔有一個相當重要的角色，因此美國在「十九屆六中全會」召開之際，以國會代表團來向中國「叫板」的意味非常濃厚。

儘管台灣普遍將此視為美國對台灣「堅若磐石」的支持而「甘之如飴」，但別忘了美台關係取決於美中關係的本質。就美中關係而言，雙方的關係向來是起起伏伏的，現在的「戰略競爭」並不必然代表美中關係就會持續惡化到谷底，更何況在拜登定位的美中關係三個籃子裡，除了對抗與競爭外，還有合作的面向。

美國在某些全球性議題仍需要中國的合作，習近平與拜登又將於16日舉行視訊對談，台灣應審時度勢。

台灣在美國要求下，將岸置魚叉飛彈系統採購合約從分階段改為一次性購買，就是個活生生的例子，對美國所要的只能照單全收。慎防台灣在習拜會中被出賣，成為美中談判的利益交換與美國的「墊背」。

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