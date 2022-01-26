黑海和台海近期風雲日益吃緊，位居要衝的烏克蘭和台灣面對強權壓力，深恐喪失主權國家的獨立與自主地位。「芬蘭化」是它們面對的共同危機。何謂「芬蘭化」？1979年的《紐約時報》解釋是：「一種可悲的狀態，弱小鄰國畏於超級強權的武力和政治的無情藐視，而對於自身主權做出恥辱和令人難堪的讓步。」

美國與北約正為搶救烏克蘭被「芬蘭化」而焦頭爛額。俄羅斯在烏克蘭附近集結約10萬重兵，作勢入侵，北約深恐其故技重施。俄羅斯已在2014年併吞烏克蘭的克里米亞，並支持烏東的分離主義者軍備。莫斯科要求美國及北約保證，不會允許讓烏克蘭加入北約，並作出書面承諾，俄羅斯才會降低緊張情勢。站在俄羅斯立場，卻是對北約東擴忍無可忍，必須強烈反制才能保住安全緩衝空間。烏克蘭如果不能併入俄國，至少要芬蘭化，不容成為外國威脅俄羅斯安全的幫兇。

在遙遠的東方，日本海上自衛隊和美軍在沖繩以南海域進行聯合軍演。同日，39架解放軍軍機出現在台灣西南防空識別區，被認為是解放軍對美日軍演表達「不甘示弱的態度」。在美中戰略對抗加劇的情勢下，北京加緊對台軍事施壓，所要於台灣者遠甚於芬蘭化，而是完全統一。台灣的統獨兩派沒有共同的願景與語言，但「芬蘭化」肯定是可以用來對話的政治術語。因為即使是統派，也不想生活在大陸現有的政治體制之下；獨派鑑於軍力不敵或是為了避免戰火蹂躪，多不準備與中共大打一場獨立戰爭。芬蘭化提供南轅北轍的兩方公投思考的模式。

芬蘭模式指的是一個弱小國家服從一個強大鄰國的政治意志，以保持主權及領土的完整。二戰後，芬蘭為了避免鄰近強國蘇聯併吞，在國際事務上順從蘇聯意見，並以自我檢查消弭、壓制國內反蘇聯聲音。這套「以小事大」作法雖被譏為「芬蘭化」，藉以退而求其次，保住芬蘭的獨立國家地位。美國有學者在馬英九政府時代提出「台灣芬蘭化」一說，對台海兩岸的低盪作了負面描述，並主張美國可以降低台灣在全球戰略布局中的重要性。

芬蘭在1948年與蘇聯簽訂了互助條約，蘇聯承諾保障及不侵犯芬蘭的主權，但實際上芬蘭被蘇聯控制。冷戰期間，芬蘭沒加入北約，保持中立國的外交路線，維持獨立主權。蘇聯解體後，芬蘭加入歐盟後自主行事，但仍奉行獨立的外交政策，維持不加入北約並與美國保持距離。美國歷來不少官員與學者提出「台灣芬蘭化」，主要目的不是主張放棄中華民國，而是希望美國能避免為了台灣而與中共爆發全面戰爭。一如冷戰時代的芬蘭，外交與國防政策偏向蘇聯立場，卻又保持議會民主制度，被這些美國學者視為一個兩全其美的方法。

然而，在美中戰略對抗激烈之後，台灣已成戰略上不能淪喪之地，必須對美國亦步亦趨，所以要求標準遠甚於芬蘭。北京亦然，不以台灣芬蘭化為已足。台灣的獨派越來越不屑芬蘭模式，統派也瞭然北京不會接受，所以已少有人再提台灣芬蘭化主張。即便如此，一個相關各方主觀意願都不接受的模式，在因緣具足之後，也不無可能成為各方妥協下的解決方案。所以，保持開放態度，保留一切可能性，或許不失為不得不然的善策。畢竟，在事過境遷之後，一個避之唯恐不及的夢靨，也許會成為求之不可得的夢想。