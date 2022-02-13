郝龍斌以前台北市長參選經驗拋出「藍白合」試風向，接受廣播專訪又指國民黨必須能戰才能合，國民黨與民眾黨合作才能達到利益加成極大值，互扯後腿會雙輸，最爭議一句話是民眾黨眼前實力，成事雖不足，敗事卻綽綽有餘，足以拖垮國民黨。郝龍斌直白見解刺耳，「藍白合」還有望嗎？

台北市政治版圖即使藍仍大於綠，但經世代生態洗牌，藍絕對優勢漸失，這可從近十年各項投票「險象環生」呈現端倪，以前國民黨在台北提名籃球也會高票當選，恰如台南、高雄民進黨提名西瓜一樣穩當，但國民黨在台北的「後郝龍斌時代」，民進黨稍稍禮讓無黨籍，即讓柯P漁翁得利，讓連勝文高票落選，4年後換丁守中上場，民進黨提名弱一點的姚文智，仍被柯P險勝而扼腕，可見國民黨在台北市的死忠鐵粉不是「安全水位」。

民國83年新黨趙少康瓜分國民黨黃大洲泛藍選票，保送陳水扁上壘，讓民進黨首次攻佔台北，前車殷鑑歷歷在目；民國95年泛藍人選擺不平，幸台北市民默契棄保成功，宋楚瑜得票低，郝龍斌才得以過半勝出，北市棄保效應似乎因人而異，不挺保險。

國民黨下任台北市長角逐者，民調獲青睞的蔣萬安雀屏中選應該八九不離十，但是藍白一定要合，民眾黨單獨參選絕對沒機會，出來攪局會跟國民黨兩敗俱傷，徒然爽到民進黨。

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