人的一生是否美滿幸福，因素當然很多，但最重要的當數婚姻。我的婚姻可以打90分，因為我娶到一位90分的妻子蘇老師。我們1964年7月30日在台北結婚，一晃已近58年了。這58年中，小小鬥嘴，冷戰數日，當然是有，但我們從來沒有嚴重衝突。

中過大樂透的人

我一生中也做過一些有頭有臉的官職，但不好意思說，我好像有點戀妻症的樣子，我們一輩子甚少分離。談到我娶到這樣稱心如意的妻子，又是甚麼緣分造成的呢？仔細回憶，奇緣多多，都是上帝的恩典。

我和妻子蘇老師是成功大學第三屆畢業生，我讀會統系，她讀中文系。成功大學是由台南工學院改制的，當年女孩子不流行讀工科，好像不夠文雅的樣子。當時成功大學學生近4000人，女生不到200人。女同學只要長得不太難看，大概都在我們男同學夢中出現過。

當時在成大想交個女朋友真是難上加難，要想交到一位像蘇老師這樣條件的女朋友，還終能結婚，真像中樂透一樣。所以我覺得自己是中過大樂透的人。

搭上蘇老師

我是怎麼搭上與蘇老師做朋友，戀愛、結婚這條線的呢？現在想來想去，這都是上帝的恩典，否則我們倆不會成為一家人的。在大學裡，大家都知道有很多社團，當時最大的社團是「畢業生聯誼會」是由各系畢業班的班長組成，再互選聯誼會主席。

所以要當選畢業生聯誼會主席，必須先當選班長。而班長在當時是沒有人願意幹的。我們班在選班長時，我跟坐在我旁邊的一位同學說，你提名我好嗎？當主席請大家提名候選人時，那位同學就高聲地說：王建煊，由於當時沒有其他提名人，我就當選了班長。

畢業生聯誼會開會選主席時，我又同樣畫葫蘆，請人提名我，我就這樣當選主席。大家又說還要選一副主席，最好是女同學擔任。蘇老師是女性班長，就被選為副主席。蘇老師當時還有點不高興，她不是被選上的，只因為她是女的，就被大家派為副主席了。從此以後，我當然就有較多機會與蘇老師接觸，近水樓台的事就發生了。

近水樓台的恩典

談到這裡，我好像很厲害，人生佈置得很周延，目的在近水樓台，真是天曉得。我也不知道，我為甚麼想選班長，又選畢業生聯誼會主席，當時也不知道蘇老師是班長，是畢聯會的成員。甚至當選畢業生聯誼會主席，要幹些甚麼，自己也不清楚。原來這個地方是可以找到終身伴侶的，事後回憶，這一切都有一雙看不見的手在安排，都是上帝的恩典。

畢業生聯誼會在學校很神氣，因為是畢業生組成的。教職員對我們都很禮遇，因為我們都是即將畢業的學生嘛！畢聯會要辦的事，可多可少，但我努力去辦了不少大事。以致忙碌得不可開交，經常逃課。

畢業舞會好舞伴

我在大學四年八個學期，前七個學期平均分數都在80分以上，大一時平均成績達89.3分，幾乎每門課都在90分以上。可是到大四下學期，平均分數不達80分，而且還有一門課不及格，要補考。

當時辦的活動甚多，其中畢業舞會是最受注目的。當時我們舞會選在最有名的「空軍新生社」辦。舞會裡最受注目的是由誰開舞，舞伴是誰？當時是由我與蘇老師開舞，心中甚感雀躍，蘇老師是我的舞伴。

畢業生聯誼會有些事物，延續到畢業之後，還在作收尾工作。這使我與蘇老師有更多接觸機會，有時還跑到蘇老師家去商量。次數多了，連蘇老師的父母，可能也對這個小男生是不是在打他們女兒的主意有了想法。

次數多了，我乃約蘇老師去台北西門町電影街看電影。蘇老師答應了。這在當時男女交往十分保守的情況下，答應跟你去看電影，大概就八九不離十了，我們就是這樣進入了正式戀愛期，至今廝守一生。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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