俄烏開戰後，再次讓平靜許久的全球人類嚴肅思考，尤其身在兩岸四地的同胞，在劍拔駑張的氛圍下，越發珍惜眼前的和平。如果說俄烏衝突是世界列強挑釁或是餘威助長，真是一點也沒毛病。

原以為台灣會引以為戒，結果卻不然。兩岸關係緊張，美國加油添柴，以拜登總統特使身分的前參謀首長Mullen一行人大張旗鼓訪台，伴隨前國務卿Pompeo也來湊上一腳，在全台大停電下被授予「特種大綬景星勳章」，全然以深化台美關係著有貢獻為由，想必這種毫不遮掩的宣傳，已繼續埋下一顆戰爭的種子。

國防部更是大膽公開將量產射程超過1000公里的地對地飛彈，就像是昭告天下的挑戰書，一點都不在乎可能擦槍走火的後果，這般國防政策擺明就是將台灣推向戰爭邊緣。

相信近期如有機會在夜間仰望星空，一定會充滿無限感慨，到底台灣怎麼會變得如此混亂。承平時期尚有追求財富自由的美夢，戰亂之時能活著已是莫大的幸運，伴隨著一幕幕驚心動魄的砲火紛飛、妻離子散、生靈塗炭，寧願相信世間有鬼，也不輕信政客那張嘴。

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