俄羅斯塔斯通訊社報導，俄羅斯聯邦政府7日批准了「不友好國家和地區名單」，其中包括台灣。消息一出，部分對國際外交有所了解的專家學者表達了憂慮，如資深外交官介文汲擔心，駐莫斯科的台北代表處恐怕會被迫關閉，政府一定要小心處理。

但民進黨政府顯然無所謂。經濟部表示，台俄的雙邊貿易額只占台灣總貿易額的0.76%，比重很小，所以影響不大；行政院長蘇貞昌則說，台灣跟著民主自由國家的夥伴們一起制裁俄羅斯，遭到俄羅斯如此反應，是一件很平常的事。言下之意，頗有些「求仁得仁」的得意之色。

綠營政治人物甚至對俄羅斯的「反制裁」，難掩興奮之情，如民進黨立委林靜儀直呼：「普丁總統認證，一中一台，一邊一國！」蘇貞昌則加油添醋回應：「台灣是個國家，全世界都知道。」於是有綠營網友揶揄道，中國應該去跟普丁抗議啦！

問題是，俄羅斯聯邦政府這份文件的標題是「不友好的國家和地區」，擺明了不友好名單中有國家也有地區；此外，TAIWAN的後面有括號CHINA（中國），意思是台灣是中國的一部分。但綠媒自動屏蔽了這些訊息，刻意讓大眾誤以為俄羅斯官方承認台灣是個國家。綠營支持者喜不自勝也就罷了，連蘇揆都跟著起鬨，不知道在嗨什麼。

台灣從俄羅斯進口的天然氣約占整體天然氣進口的10%，煤炭16.6%，對我國能源部署的重要性不可小覷；但台灣自俄國進口的天然氣僅占俄羅斯天然氣出口量的1%，兩者相差非常大。台灣制裁俄羅斯引發俄方的報復，長期而言一定會產生不利的影響，蔡政府怎麼還能如此輕鬆、甚至得意洋洋？簡直是七月半的鴨子，不知死活。