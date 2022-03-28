303興達電廠事故引發大停電，橋頭地檢署將三位台電員工以公共危險罪嫌偵辦，並以15萬元交保候傳，創下台灣司法史的先例，也讓台電員工人心惶惶「做到流汗，嫌到流涎」，不知道什麼時候輪到自己。

橋檢偵辦台電員工的兩項罪名，「故意妨害公用事業罪」意思是這三位台電員工是「故意」造成停電，實是不可承受之重；而「準放火罪」雖包含過失犯，但也必須行為人使用「爆裂物」，照此標準未來台電、中油、中鋼……發生爆炸事故等於都要法辦員工。將心比心，如果檢察官起訴的犯人被判無罪，就表示檢察官有「錯誤」（故意，但不太懂法律？）或「過失」而要坐牢，檢察官能接受嗎？

檢察官的爭議之舉不只一例。台東地檢署聲押張靜案，既然一開始就是以被告身分偵辦張靜，為什麼傳票上不寫明其為被告；以「串供之虞」為由聲押張靜，卻在被法官駁回後火速起訴，不就表示證據早已調查完畢，又何需擔心串供？

東檢知道這兩項理由站不住腳，之後發布的新聞稿，改以「張靜不願交代監視器檔案流向」為理由，「建請法官為適當之強制處分」；這等於是說被告行使緘默權，也構成羈押事由，未免逸脫《刑事訴訟法》規定太遠。

檢察官在眾多法律人中脫穎而出，是菁英中的菁英，不會不知道「正當法律程序」；只是民進黨執政後示範了「邢泰釗路徑」，也就讓有心升遷的檢察官/檢察長們不得不隨之起舞，用手中的公權力，為政治服務。

邢泰釗以「遵守法律虧錢算背信」為由，起訴馬英九的三中案，雖然一審法院判決無罪，但不影響邢泰釗升上高檢署檢察長。在人民看來，「邢泰釗路徑」似乎告訴每一位檢察官，民進黨是知恩圖報的，是你對我好，我會還的。

辦台電，可以把停電導向人為事故，那自然就不是「缺電」；辦幫彭文正辯護的張靜律師，有利蔡英文的「論文門」，也可以圍魏救趙。檢察官每一次爭議作為，都符合民進黨的政治利益，人民不會相信這是巧合。

現在刑泰釗想要當檢察總長，又召集地檢署開會，要檢察官留意「是否有反社會性分子在擾亂民心」、「不能排除這些動物是被人從外頭丟進去，刻意造成停電」。把停電提高到國安層級、「第五縱隊」。既然停電是「第五縱隊」害的，還敢質疑政府的，自然就是「中共同路人」，邢泰釗的動機，也就無需贅言了。

湯德宗大法官在釋字第782號的不同意見書中，指出多數意見對立法院聲請釋憲門檻的標準不一，「難怪人民普遍不信任司法」。今天在邢泰釗的「以身作則」下，台灣的檢察體系越來越成為行政權的附庸，也自然更得不到人民的信任。

為了一次的政治利益，失去人民對「權力制衡」的信任，讓台灣的民主面貌模糊不清，這真的對民進黨划算嗎？這是蔡英文總統夜深人靜時，應該要好好問問自己的。

（作者為政治幕僚）

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