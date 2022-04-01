繼3月15日鳥造成高雄停電、3月16日松鼠造成基隆停電後，今天小港1910戶停電的原因是因松鼠。國民黨青年團前總團長、高雄市黨部發言人呂謦煒怒轟，總統蔡英文要用國安查辦停電，結果國安要犯竟是一隻松鼠！有如此卸責的政府豈不可悲？

呂謦煒指出，猶記得民進黨立委鄭麗君曾說過臺電藏電。猶記得總統蔡英文說電力供應是國安問題。結果國安欽犯竟是一隻松鼠！

呂謦煒表示，剛過完的三月幾乎每天都有地方停電。台電總是說停電不是因為缺電，但蔡英文政府不僅以國安做調查，更以準放火罪查辦基層臺電員工。

呂謦煒認為，基層員工是無辜的，小動物更是無辜的，問題出在國家整體的能源政策有問題，才讓臺灣各地一而再再而三出現停電窘況。

呂謦煒質疑，全台大停電真的僅僅是基層員工誤操作嗎？區域性停電真的僅僅是因為松鼠誤觸嗎？如果電網不堅韌，如果電力不充足，我敢打包票，全臺還是會再大停電，各地區域性停電仍然還是會持續發生！