蔡英文總統召開防疫策略會議，卻僅邀民進黨籍2位直轄市長。對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，疫情逐漸升溫，應該是全民共同抗疫的時刻，但蔡總統卻只看顏色防疫，刻意忽略人口數排名前2高的新北市及台中市，難道疫情擴散會區分不同縣市執政者的黨籍嗎？

林家興質疑，非民進黨籍縣市首長的意見、非民進黨執政縣市的人民健康都不重要嗎？請蔡英文應該廣納各縣市首長的意見，中央、地方協力，讓國內疫情能獲得有效控制，國人儘快脫離疫情的困境。

林家興表示，蔡英文在臉書上刻意註明邀請「守護邊境防疫」的桃園市長鄭文燦、 高雄市長陳其邁，但邊境防疫與管制措施多為中央政府的職權，當地直轄市長少有置喙的餘地，刻意標註「守護邊境防疫」，根本是欲蓋彌彰，排除非民進黨執政縣市首長的意圖相當明顯，蔡英文應該向國人做清楚的說明與交代。

林家興說，當新北市長侯友宜等大聲疾呼，要求蔡政府應儘速針對「在宅照護」模式，訂定具體的執行指引，讓無症狀或輕症確診者能在宅照護，以減輕本土確診者暴增對於醫療體系的壓力時，民進黨卻在拚選情。

林家興指出，蔡政府卻始終無動於衷，還在總統府防疫策略會議上搞小動作，刻意排擠藍營或其他非綠營縣市首長的聲音與建議，讓多數縣市首長無法在總統府層級的防疫策略會議上具體反映遇到的困難，令各界質疑這樣的防疫策略會議結論或共識，真能有效控制或解決當前國內疫情擴散的問題嗎？

林家興認為，國民黨要做負責任的在野黨來呼籲執政黨，防疫工作應該中央、地方一條心，防疫政策必須回歸科學理性，國外共存或清零的經驗都可借鏡，切莫故步自封、墨守成規，應該廣納各縣市首長在第一線面對疫情的建議，才能真正幫助國人儘快走出疫情擴散下的困境。