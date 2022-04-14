新冠疫情正以史無前例的高速急遽飆升，本土加境外病例日近千例，暴露出防疫指揮中心部署落後、準備不及的窘狀。在相關防疫醫療用品和藥品採購不足、防疫規範缺乏配套的情況下，指揮中心卻已急著宣布防疫大鬆綁，連學校的停課標準都放寬了，引發民眾恐慌、家長怒炸。

檢測工具少價格高

蔡總統說因應疫情變化，將建立「新台灣模式」，透過積極防疫、穩健開放，可兼顧經濟發展與正常生活。儘管指揮官陳時中不敢明講，但從指揮中心採取輕症改居家隔離、放寬居家隔離規定、重新開放美容院、健身房、體育場所及交通運具內可以飲食等措施可知，政府的防疫規範正朝向與病毒共存。

然而，從清零到共存，防疫政策出現如此重大的改變，指揮中心不但事前沒有足夠的宣導、沒有給民眾調適時間，更重要的是，包括快篩劑、核酸檢測試劑（PCR）、疫苗，以及治療藥品的採購等，目前都呈現嚴重不足，且包括居家隔離後，生活照護、遠距就診、藥品遞送等，該如何進行，指揮中心不是規範不足，就是可行性太低，徒然增加基層醫療機構和民眾的困擾。

在欠缺防疫基本裝備的情況下，蔡政府就要把民眾送上疫情大戰的前線，簡直是罔顧民眾的健康生命安全。要知道儘管Omicron致死率只有千分之3.4，但若是指揮中心無法有效控制疫情擴散，在確診數多、基數大的情況下，Omicron造成的重症和死亡數並不會比Delta少，實在不容忽視。蔡政府不要一直洗腦民眾說Omicron以輕症居多、不用太擔心，這種說法是不對的。

陳時中日前表示，要積極成立所謂的快篩國家隊，並請國防部協調國軍投入生產，生技業者表示，即日起所有快篩劑出貨後都將交由指揮中心統籌分配。自去年5月第一波大爆發後，外界一再提醒陳時中，要將快篩劑和PCR試劑等列入防疫物資項目，因為透過檢測可以監測病毒在何處、以多快的速度移動，這是防疫的重要工具，而檢測不足正是台灣去年疫情失守的關鍵因素。然而，將近1年的時間過去了，指揮中心現在還在徵用快篩劑，顯然並沒有記取教訓。

目前台灣各種檢測工具的數量少且價格奇貴，民眾負擔太重以致檢測執行困難，難怪外界質疑指揮中心並不希望太多民眾去做檢測，因為檢測量少確診案例就多不了，形同變相壓低台灣的確診數，好讓指揮中心可以持續吹噓台灣防疫好棒棒。

防疫神話變成笑話

COVID-19治療藥品的數量也少得可憐。指揮中心前幾天才宣布與國外藥廠簽訂70萬人份的口服藥物，但最快在今年第2季才會有35萬人份到貨，另外35萬人份則不知何時會到；之前指揮中心採購的2萬人份藥品，還有1.52萬人份沒到。如此低劣的採購和催貨能耐，還敢說要與病毒共存，簡直不知死活。根據防疫專家、台大兒童醫院院長黃立民的評估，如果要做到蔡英文所說的減災目標，基本的條件之一就是要備妥100萬人份的口服藥物，但目前國內只有2.3萬人份的抗病毒藥物，完全沒有條件放寬防疫措施。

兒童疫苗更是嚴重不足。陳時中日前表示，正在洽談5到11歲的疫苗，不少家長聽了快抓狂，因為學童還沒有疫苗可打，但教育部已宣布大幅放寬校園停課標準，這將會讓學童染疫風險大增。新加坡、日本、南韓都早已開放5到11歲的疫苗，而台灣竟然是現在才在洽談，陳時中早幹什麼去了？

因為防疫不周，致令總統府、行政院已有多人確診，包括蔡英文、行政院副院長沈榮津都被居家隔離，影響政務推動甚至有國安疑慮；另一方面，全台已有4地爆發醫護傳播鏈，令人憂心若持續發展下去將會進一步衝擊醫療量能。

疫情全台多點爆發已形同「遍地開花」，並且還在不斷擴大，然而就在這個時候，竟傳出陳時中將轉檯投入年底選舉，陳時中自己也不否認，蔡英文確實曾與他談及此事，而根據綠媒的報導，連陳時中的接班人都已經找好了。陳時中以為防疫成績是他投入選舉的靠山，殊不知2年多下來，防疫亂成一團，什麼物資都沒有，指揮中心的防疫神話早已破滅；而這一波防疫大開放，更是讓地方無所適從、民眾焦慮不安，不料陳時中還心猿意馬、準備落跑。如此不負責任的指揮官妄想投入百里侯的選舉，是笑話更是鬧劇一場。