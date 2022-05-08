承辦民進黨前立委段宜康曲棍球協會侵占公款案的檢察官陳隆翔，6日罕見遭監察院二度彈劾。（本報資料照片）

監察院二度彈劾偵辦曲棍球協會侵占公款案的檢察官陳隆翔，讓檢察總長江惠民看不下去，透過檢察官協會發聲明捍衛司法，批評監院侵越檢察官職權；對照之前監察院要幫前中研院長翁啟惠向懲戒法院提再審平反，監院「順我者生、逆我者亡」的心態明顯，簡直就是「類東廠」。

前民進黨立委段宜康2014年在彰化縣長候選人魏明谷造勢場，指控國民黨林滄敏任理事長的中華民國曲棍球協會詐領補助款，段強調「說法不實就吞曲棍球」。承辦檢察官陳隆翔調查後認為林未涉案，處分不起訴。

但荒謬的是，林滄敏對段、魏2人提告，法官判賠確定，2人僅登報致歉，那顆曲棍球就一直卡在喉嚨沒有兌現，反而是段宜康向監院陳情，監委高涌誠、蔡崇義竟把球硬塞給承辦檢察官，對陳隆翔提出彈劾，並移送司法院職務法庭審理。

監院揮刀亂砍，其他檢察官、法官、學者自是看不下去，紛紛聲援陳隆翔，法務部也發聲明「不容監察院以彈劾的方式介入處理」，最後職務法庭判決不受懲戒確定，但高似乎和段宜康一樣有著「曲棍球情節」，竟再度提案彈劾。

反觀高涌誠對因涉「浩鼎案」被公懲會判申誡的翁啟惠卻情有獨鍾，監院不僅推翻過去監委的調查報告，改指查無不法，高更以有「新證據」替翁提再審平反，或許這正是民進黨常辯解的「時空環境不同」，但監院推動自家人的「轉型正義」比促轉會積極，宛如「類東廠」。

監察院負有挾制行政機關之責，不應為政黨服務，但從新冠疫情迄今，蔡政府在疫苗、快篩上的採購黑箱，以及防疫政策的種種亂象，監院都能紋風不動，人民還能等到2024年再來修憲廢考監兩院嗎？