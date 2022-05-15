上帝對兩岸是何等眷顧！海峽劍拔弩張之際，衪透過俄烏戰爭，拿俄羅斯與烏克蘭人民的血汗與生命，為我們上了一堂寶貴的課：台海如果爆發戰爭，兩岸可能面對的問題，以及必須承擔的後果。

對北京而言，至少應領悟以下四個教訓：

一、戰爭的啟戰權操控在美國，因為「代理人」往紅線移動的速度，完全決之於華盛頓釋放出多少誘餌。

二、武統若無法速戰速決，北京勢將面對國際鋪天蓋地的制裁。今日俄羅斯，明日中國，北京應引以為戒。

三、考量兩岸「軍力對比」與「地理環境」因素，武統的難度遠超過俄羅斯侵犯烏克蘭。若無神機妙算般的謀略，想要速戰速決，幾乎難如登天。

四、正因為難如登天，北京不動則已，動應直指台北。否則其他手段，例如軍事威懾、奪取外島、聯合封鎖、局部轟炸，在國際聲援之下，可預見的是台北不會屈服。如果台北不屈服，武統十之八、九會演變成曠日彌久的消耗戰。這絕非全球華人所樂見，因為親痛仇快。

對台北而言，應該看清楚以下五個現實：

一、別認為武統不可能。對於集權國家，啟戰只在領導人的一念之間。

二、不要期望外國軍隊介入。台灣的安全必須由我們的子弟，也就是台灣人的生命來捍衛。

三、什麼武器有效，什麼武器無效，俄烏戰場提供了示範。不要再浪費有限的國防預算，購買那些看起來耀眼，戰時卻難以發揮效益的武器與裝備。

四、倘若爆發戰爭，台灣想要不敗，勢必打到斷垣殘壁的城鎮戰。這是俄烏戰爭呈現「以小搏大」的現實，也是華盛頓處心積慮的謀略。拖垮中國，為老大消滅如芒刺在背的老二，付出生命代價的是台灣人。

五、武統是主權之爭的有限戰爭，不是你死我活的無限戰爭。儘管如此，刀槍無眼，炮彈也無法分辨誰是反戰、誰是好戰？又因戰場在我們的家園，所以縱然是一場有限戰爭，對台灣人也必定腥風血雨。

最後講一句我們都應看透，再明顯不過的事實：台海若爆發戰爭，生靈塗炭的損失將由兩岸共同承擔，而獲得最大利益的將是美國！（作者為海軍前艦長）

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