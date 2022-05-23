雙北市呼籲「快篩陽即確診」已1個多月了，指揮中心終於「從善如流」，從本周起開始實施。

打從有疫情以來，許多學者都強調「普篩」的的重要，可指揮中心置若罔聞，還發動名嘴、網軍及一些側翼的「專家」，以什麼「偽陽」作拒納的理由。

其實真正的原因只有一個，因為根本準備不周，所需快篩試劑、醫療量能，都遠遠不敷所需，但「超前部署」的大內宣又喊得震天價響，勢不能自打嘴巴，承認錯誤，這就如同疫情初起，因口罩不足，連陳建仁都敢以專家姿態，說出「健康的人不必戴口罩」的違心之論。

民進黨是寧可犧牲百姓的權益，也絕不肯承認自家錯誤的。如今嘈嘈嚷嚷一個多月，眼看情勢穩定、供應略足了，就開始有另一套說詞，儼然將前此硬是不肯做、無能力做到的事，全都攬為自己的功勞，又開始擺出一副「德政」的姿態了。

可憐的老百姓，就是這樣被玩弄於指掌之中，一切的犧牲，都等如替民進黨鋪墊踏腳石一般，待疫情稍歇緩，恐怕更有一群網軍要出來大讚政府防疫的成效了。

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