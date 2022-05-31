看完了電影《捍衛戰士》，再看到台灣的年輕飛官開著38年的教練機失事，讓人無言。原本應該在前年除役的AT-3高教機，因為蔡總統翻盤採購計畫而服役至今，不幸失事，這就是館長和于北辰將軍口中的「國軍裝備有感升級」。
1984年進行量產的AT-3，預計使用年限20年，2002年延壽後計劃使用至2016年，結果卻是飛到今天。馬政府時期規劃「國機國造」，購買義大利現成的M-346教練機，但由漢翔代工生產，這樣的話F-5部訓機可在2019年、AT-3高教機可在2020年除役。
沒想到蔡總統一上任，在「國機國造」的後面加上「自研自製」四字，於是整個計畫案打掉重練；由漢翔根據IDF重新研發，F-5與AT-3的除役時程全面拉長。2020年至今3架F-5E戰機、一架AT-3失事，四位飛官殉職，很難說不是「自研自製」的代價。
從高端到高教機，民進黨的策略就是讓台灣人民或者飛官承受風險，來扶植國內廠商。不是說扶植產業不重要，但代價真的太大了，美國國防部會讓阿湯哥開這麼老舊的飛機拍電影嗎？
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