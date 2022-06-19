經歷去年的高光牛市後，加密貨幣產業近期墜入熊市的速度，確實令投資人措手不及。包括Terra生態崩盤，Celsius借貸平台與三箭資本爆發流動性危機，連台灣的幣圈大哥黃立成也被匿名文章攻訐；與之映襯的悲情背景是，比特幣今年以來從5萬美元跌穿2萬美元。

關鍵在於，疫情後的無限量QE大撒幣，造成各國法幣競相貶值，加上星展、富達等主流金融機構，以及特斯拉、MicroStrategy、Paypal等矽谷科技巨頭紛紛入場，都讓加密貨幣在去年成為當紅炸子雞。受益於行情飛漲，以及上億新手投資人搶進持有，整體加密貨幣市值在去年衝破兩兆美元。

只不過，去年進場的小白投資人們，都沒有經歷過加密貨幣總是上沖下洗的行情，牛市熊市的轉換，更是遠比傳統金融標的快得多！就連特斯拉等大型企業，如今都陷入手上比特幣大幅貶值的窘境，確實是一場震撼教育。

回顧2018至2020年，比特幣在兩萬美元以下持續盤整，有許多投資人更是在3千美元價位入場，之後都賺得盆滿缽滿。如今全球已有超過3億人認可比特幣等加密貨幣的價格與價值，如果按照諸多調查機構估計，未來有超過10億人進場持幣，長線確實依然看好。

在美國德州奧斯丁舉辦的Consensus大會，6月中旬剛剛落幕，有數萬名業內人士特地前往，是疫情解封以來，全球最大規模的區塊鏈產業活動。包括前立委許毓仁在內，台灣也有上百位產官學研領袖到場參加，證實台灣區塊鏈產業確實不落人後。天橋資本創辦人史卡拉穆奇觀察，目前正有許多低檔搶進的大筆資金，在眾人恐懼時貪婪，預計比特幣能在未來12至24個月內，「輕鬆」衝上10萬美元價位。

逆風更要練好下盤基本功。過去兩年正夯的DeFi（去中心化金融）與NFT（非同質化代幣），一夕衝上浪頭的標竿平台與藍籌項目，許多也都是在2018至2020年之間的熊市之間，陸續招兵買馬創立的。

在美國，邁阿密已經超越矽谷，成為Web3.0的發展重鎮！相較於舊金山灣區被上一世代科技巨頭操持不放手，總是陽光普照的佛羅里達，顯得更是無所畏懼，備受20世代從業者的青睞，每天都有更多的投資活動與新興創業公司崛起。

台北東區，在過去3到5年，已經成為區塊鏈產業的發展重鎮。「N24台北方舟」區塊鏈創新育成基地，近期就有各界大咖特地參訪，看得出上一世代對於新一世代產業的重視。

如果比照美國的板塊變遷，在區塊鏈無國界的前提下，年輕人在台灣中南部落地深耕，也有機會賺到全世界的錢嗎？為期兩天的台南區塊鏈產業國際博覽會即將在24日開幕舉辦，包括賴清德副總統與台南市長黃偉哲都會出席，加上成功大學、長榮大學、中信金融管理學院都共襄盛舉，攜手要為南台灣優秀新生代打造躍上全球的新舞台。

台南的半導體與光電產業廊帶，本來就已全球舉足輕重！未來如能「軟硬融合」，相信會創造古都的新商機，更能為年輕人找到新出路。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）