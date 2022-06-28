喬是指協商、協調的意思，顧名思義，本文的「喬家大院」是指，國安會身為國家最高安全單位，身負國家安全與護衛人民生命財產之安危，豈能不知所進退，動而有據，行而有度，不可踰越分寸，喬跟任務無關的事，讓人議論猜忌。基此，國安會必須做好下列三件事情：一、扮演平衡美中角色；二、非僅配合美國作為；三、做好國土防衛工作。茲分別說明、分析如後，以供參考。

扮演平衡美中角色

平衡美中的工作是至為重要與關鍵的要務，這是當前國安會務必要做好的工作，對國家安全的保障與維護人民安全的確保，自是重中之重。

惟自蔡總統就任總統6年多以來，國安會所主導的美中工作，偏頗成一邊倒向美國，對中國卻一直以敵視與對抗的態度為之。造成對美中工作嚴重的失衡，失去在兩大國間找到平衡，和緩兩岸關係的機會。

可惜的是，這種一邊倒親美的對美工作，對嚴峻的兩岸關係，更加重了危疑，大陸可能侵台的態勢越益明顯，這是美中平衡工作失序、失調、失誤的致命一擊。民進黨若不思改善與彌補，失衡嚴重的結果就是兩岸戰火被催生，但這個代價卻是全民都要承擔。

非僅配合美國作為

蔡總統主政帶領的國安會，做了不少事，但幾乎都在做配合美國的事。隨著美中對抗、中歐盟對峙、中日對相、中印對激、中澳對喊等情勢，中共這些敵對者的由來與出現，與美國不無關係。當前兩岸關係的最大變化，問題就在美中關係的惡化，與美中台三邊的量變與質變，交織改變了兩岸關係的惡化性嚴峻，也改變了美中對峙爭鬥的鬥而不破門檻。也就是說，美中鬥而不破的門檻正在下降之中，臨界點將隨著惡化情勢的病變，將可能產生物理變化與化學變化的同步進行。

若然，則正在轉化變壞的美中關係情境，對兩岸關係的剝離式質變，將可能造成美中難以回補的惡勢呈現。則兩岸僵局性的惡化持續下去，則博弈困境的小雞遊戲，將是台灣被以小吃掉的可能性增加，這個責任國安會扛得起嗎？

就當前的國際情勢變化而言，美中對抗非僅影響兩者，間直接都會受波及的兩岸關係，自是難逃兩大爭鬥的牽連。是以，兩岸關係已經是非兩岸的問題而已，涉及的層面也非僅止於美中台三邊，至少是大東亞經濟圈與戰略圈，都會受到波及而牽涉其中。

上述受到的影響與連動，將是複合多極層面地影響。這是當前國際情勢發展的雙邊、三方、多邊、多極層次的交互影響與複數振盪，而這就是非僅作配合美國的工作之問題所在，與惡性循環所推波助瀾的結果。所造成的兩岸持續嚴峻與結構性受創的災難性損失所致。這是美中惡化使兩岸關係陷入更嚴峻難以回補的重創之最。

做好國土防衛工作

國土防衛，說穿了就是守土有責的問題，簡單講，就是兩岸可能進入戰爭階段，這是最嚴肅與最難承受的兩岸問題之最。許多行家都認為，兩岸下一個問題最難就是要進行國土防衛了！

戰爭的目的就是要殲滅敵有生力量，使其戰力耗盡，投降臣服。當兩岸關係進入到戰爭的可能之時，以當前的情勢而言，主要是台獨問題的不受控制所致。也就是當前台灣民調指出，台獨已經有近53%的民意支持率，這個事態，其實就中共反分裂國家法來看，應該已經符合反分裂國家法的規範，達到武力解決台獨問題的門檻。

但奇怪的是，為何4月做出的民調，公布迄今也已2個月了，卻未見中共有武力解決此事的態度，更遑論擺出作戰的態勢。就戰爭而言，沒有態度，也沒有態勢，這就不是準備作戰的調性，基此研判，應該是：一、中共正在忙於二十大的準備工作，無暇進行必須大準備、大操作、大戰略的分進合擊之戰備整備；二、美中對抗日益激烈，中共不願陷入美中台口袋戰術，不願被困在此戰役；三、在俄烏戰爭膠著之際，若中共此時發動戰爭攻擊台灣，剛好轉移了俄烏戰爭的負面形象至自身，這是引火自焚的笨蛋做法，中共豈會自討苦吃。

基於上述三個理由，我認為，老謀深算的中共，不會打沒有把握的仗，也不會打沒有意義的戰爭。但是10月底二十大若順利結束之後，習近平挾第三任總書記之勢，發動戰爭攻台，不也是展現他解決民族復興問題的決心。這是一個兩岸變局的最高層次問題，如果發生，那麼，就是進入國土防衛的焦土攻擊之時。

此時，正是國安會工作進入最艱困與最危險之時，能否應付得宜或自如，將考驗蔡總統指揮作戰與國安會運籌帷幄的表現之時。惟若此，則將是兩岸最大的不幸，這個傷害將是難以撫平與修補的兩岸裂痕。願上蒼疼惜兩岸人民，免於戰爭之災。

近期有關國安會所謂「喬家大院」的傳聞不少，諸如喬人事、喬軍售、喬派系之爭等，對此，總統府方面雖已聲稱沒有任何事證，可以證明國安會涉嫌傳聞之事。我們也不忍苛責與指摘，特提上述三事，建議國安會戮力以赴，確維國家安危，保障人民生命財產之安全。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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