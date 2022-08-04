諾多名嘴一人賞個嘴巴子，都沒說準！美國眾議院議長裴洛西硬是明槍直火地來了，一待就是20小時，然後，然後又大搖大擺地走了，臨去秋波，還在登機口跟各方人士合影，一組拍完又一組，該怎麼高調就怎麼高調。

從裴洛西專機離開馬來西亞始，各方的神經就開始緊繃，追蹤雷達還一度失聯，可儘管空氣凝結，專機仍按預定行程抵達台北，不僅全線無戰事，而且安靜得可怕，預料的事情一件也沒發生。

PTT鄉民的嘲諷立刻紛至沓來：｢拭目以待，待什麼啊？｣、｢說好的伴飛呢？是隱形機嗎？｣、｢中國軍方變得好乖好安靜｣、｢親：在驗核酸是嗎？｣、｢美國人來了怎敢亂叫，一定是美國人走了才欺負我們｣、｢泱泱大國丟臉丟到家｣.....。

老共就這樣讓裴洛西輕輕地來、輕輕地去，不帶走一片雲彩？瞧！接下來的軍演就開始了，這次的規模較1996年大得多，把台灣包成個粽子，距離更拉近到高雄、基隆大門口，以後這就成了常態，共機、飛彈動不動就在｢家門口｣演練一下子；福建地區軍車轆轆、可汗大點兵，理由很正常呀！裴娘子把紅線改了。

裴娘子來，台灣奉上張忠謀作為大禮；裴娘子走，老美的島鏈往內縮，也算是給中共的大禮。

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