美國眾議院議長裴洛西訪台引爆台海新危機。日本首相岸田文雄5日與裴洛西晤面時，譴責大陸導彈落入日本專屬經濟海域，呼籲北京停止軍演。裴洛西也首度發聲，要求陸方立刻停止發射導彈。然而，首當其衝的台灣呢？民進黨每逢選舉不總高喊「抗中保台」，怎麼至今一點聲音都沒有？飛彈都穿越台灣上空、軍演到家門口了，國防部還裝聾作啞？

中美近年交惡，直到裴洛西訪台達到最高點，過去「鬥而不破」的大局眼看就要解構了。中美豪賭，倒楣的是台灣。只是如今共軍兵臨城下，形成對台封鎖，難道執政黨都不敢吭一聲？這還是中華民國的執政黨嗎？

沒錯，蔡總統4日晚間曾發表談話，但指責中共軍演不負責任，呼籲國際支持台灣、北京理性自制之際，強調的是「不升高衝突，不挑起事端」；國防部也說「備戰但不求戰」，還說飛彈打入大氣層，不屬領空範圍。民進黨不是一向最會說台灣是主權獨立的國家嗎？有哪個主權獨立國家能容忍別人軍演到門口了，還只會嘴炮「隨時掌控軍事動態」？

面對軍演，台灣或許無能為力，審慎應對有其必要。但如果對岸接著封鎖台灣1個月，或進行經濟制裁，停掉ECFA早收清單，試問執政黨難道一樣是一句「不求戰」，兩手一攤，無能為力嗎？

保有中華民國尊嚴有其必要，但不用像聯電創辦人曹興誠罵街一般，是嫌台灣不夠危險嗎？曹興誠真愛台灣想為民主奮鬥，先放棄新加坡國籍再說。愛台灣，選擇與對岸和平共處才是上策。不是只敢平日說「抗中保台」，遇事卻先閃避，再搬出一套謊言唬弄人民。