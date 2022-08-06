中共對台實施環台軍演，誰也無法保證不會由演轉戰。但試想如果再過3分鐘，飛彈就要打來，你該怎麼辦？相信對多數台灣民眾來說，都是天曉得該怎麼辦。但軍演如同模擬考，足以檢視國家對戰爭過程的每項細節訓練到何種程度；儘管對岸軍演尚未結束，但我國在「全民國防教育」這一塊，確定是不及格了。

今年3月，蘇貞昌在立法院被問到防空警報若響起，飛彈即將來襲，該怎麼辦？當時，曾揚言拿掃帚戰到底的蘇貞昌，沉默10多秒講不出半句話，直到國防部長邱國正上前解圍，強調「就地疏散」才化解尷尬。

經過這場震撼教育後，國防部立刻宣布將請地方政府蒐集資訊，要讓民眾知道躲哪掩護。但事隔迄今已過5個月，又有誰知道答案了呢？如果連第一時間如何保命都不清楚，就更別談戰時如何取得民生必需品、醫療藥品，缺水、缺電又該如何應處。

更嚴重的是，當前國軍兵源短缺，戰時急需後備軍人填補軍力，但在停電、無法通訊狀態下，國家會以何種方式通知召集？簡單說，所謂的全民國防教育，是處於老百姓不曉得往哪躲、後備軍人不曉得該往哪去的失序狀態。

更荒謬的是，共軍此次軍演發射4枚東風飛彈飛越台北上空，我國未發布防空警報就罷了，還裝死不吭聲，直至日本防衛省發布訊息，民眾才曉得飛彈打來。請問蔡政府，假若共軍由演轉戰，難道第一時間也不打算讓國人知道？如果連飛彈越過台北上空，政府都不打算讓人民知道了，見著知微，有這種應戰心態，又想談什麼全民國防？