日本防衛省4日晚間公布中國大陸「鎖台」演習發射9枚東風飛彈（台灣國防部後續指有11枚），其中5枚推定落在日本的專屬經濟海域，4枚穿越台灣上空、甚至直接飛越台北。日本長期受到北韓金小胖試射飛彈襲擾，未來台灣會不會也陷入鎖台彈襲的驚恐？

7月25日到28日台灣才擴大舉行萬安演習，模擬中共飛彈來襲「車停、人就地疏散」，8月4日解放軍鎖台彈襲，台灣政府連警示老百姓「車停、人就地疏散」都免了，飛彈越過台北上空，國軍鋪路爪雷達抓到11枚飛彈軌跡，防空警報卻靜悄悄，蔡政府無為直接躺平，說好聽的是飛彈無害通過，避免民眾恐慌。果然，軍演最後一天，假日出遊者塞滿兩條高速公路。

缺乏危機意識，這可是溫水煮青蛙啊。有專家提醒這次鎖台軍演是解放軍模擬武統台灣最小兵力，也有專家警告6個演習區域，部分觸及我12浬領海線，更有專家把漢光演習區域圖拿出來比對，軍演竟然有兵推反制國軍漢光演習意圖。國軍過去論及武統首戰即終戰、共軍72小時解放台灣、圍點打援或阻援打點……共軍若沒想佔領台灣，只鎖台襲擾，老美吹捧的不對稱武器或打巷戰可有一點毛用？下次我們的萬安演習可有對策？

1996年台海危機，李登輝老神在在安撫老百姓，國安團隊張榮豐擬了18套劇本、國安情資密指是空包彈、兩岸密使曾永賢溝通管道管控危機、柯林頓派遣美軍航母獨立號、尼米茲號鎮守台海；請問蔡總統，第4次台海危機除了喊團結，美日同盟與中國打完嘴炮、溝通管道斷訊、雷根號航母轉頭落跑，台灣孤島能靠誰，靠國安局長陳明通急忙幫林智堅「論文門」抄襲事件寫劇本？

中共抗議裴洛西訪台卻懲罰台灣，台灣政府只能望天興嘆，「台北的天空有我年輕的笑容…….」，此刻不好笑，卻很好笑，一群老同學們出遊阿里山遇塞車，天空咻、咻、咻、咻～既為消失的海峽中線、也為黎民蒼生，感到無助與無奈。

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