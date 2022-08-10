美國眾議院議長裴洛西訪台效應持續發酵，不僅台灣多項農產品再度被禁止輸入中國大陸，更重要的是中共持續對台海周邊發動軍演，過程中不僅有多架次軍機、艦艇越過海峽中線，更有彈道飛彈橫越台灣，雖說其軌跡對台灣並未產生實質威脅，但亦證明共軍確實已具備部分封鎖台灣周邊的軍事能量。

面對共軍不停歇的持續演訓，外交部不僅在8日嚴正要求北京當局應「停止軍事恫嚇及危害區域和平穩定的無理野蠻行為」，並要大陸應懸崖勒馬，否則「後果自負」，衝撞言語不停。9日部長吳釗燮更親上火線召開國際記者會，強烈譴責共軍演習是「無理脫序」、台灣人民「沒有被打倒」，並呼籲民主國家要力挺台灣，展現捍衛主權、抗中保台的決心。

於此同時，北京當局除了對台灣實施軍演，亦對美國進行政策性制裁，對台則是採取進一步的經濟手段，首先是以台灣多家食品廠輸入大陸產品未符合註冊規定為由禁止輸入，接著是台灣柑橘類水果禁止進口，最後則是要求台製產品輸出大陸，均需在產地上標示為「中國台灣」，不遵守者將面臨貨品被扣關甚至銷毀的風險。此項規定已驚動國際電子大廠，紛紛發郵件要求台灣零件供應商務須注意相關風險。

另一方面，財政部恰好在8日公布台灣今年7月出口金額，達433.2億美元、年增14.2％，不僅創下歷年最強7月紀錄，也為歷年單月次高。財政部也表示中國封控解除、恢復生產，拉貨動能從谷底回升是這次出口上升的重要因素。面對中國大陸在經濟動作上的進逼，經濟部為確保台廠出貨順利，僅低調表示廠商可先改標籤因應，後續再看可以怎麼協助。

相對於外交部的「抗中保台」，經濟部卻是「低調順從」。但依台灣「貨品輸出管理辦法」第21條規定，第一明示「輸出貨品係在我國產製者，應標示中華民國製造、中華民國台灣製造或台灣製造，或以同義之外文標示之。」第二亦規定「前項輸出之貨品，除原標示於進口零組件上之原產地得予保留外，不得加標外國地名、國名或其他足以使人誤認係其他國家或地區製造之字樣」。經濟部此次表態，難道沒有違法疑慮？

經濟與主權，並非不能並存，但此次蔡政府為尋求虛假的「台美關係」，不惜將台灣推上烽火前緣，而可笑的「經濟部打外交部」，更是顯示其兩岸政策的精神分裂，更讓「抗中保台」這塊神主牌更顯諷刺！

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