蔡政府到底是會做事，還是喊口號畫唬爛？蔡政府漠視求職詐騙案引爆民眾怒火，徹底讓「新南向」成「心難向」！面對受困柬埔寨民眾家屬着急求救，蔡政府卻束手無策，只會派警員到機場消極舉牌警示，直接傷透民眾的心，原來靠民間自救都比蔡政府有效用。不知那個「會做事」的蔡政府在哪？

到底是會選舉還是會做事？電信詐欺恐嚇案件持續攀升，無論在數量、規模與手法翻新的速度都很可觀。根據最新2022警政署統計數據，1至6月警察機關受(處)理詐欺案件發生數13301件，較上年同期增加1909件（+16.76%）。如今柬埔寨求職詐騙受害者眾多直接敲響警鐘，難道蔡政府還在沈睡？

過去台灣錢淹腳目，現在蔡英文執政主張新南向多年，卻悲慘讓台灣年輕人淪落被骗去柬埔寨賣肝拚「財富自由」。蔡政府這些年做了什麼事？原來每年漂亮經貿數據下卻隱藏著社會如此不堪，這恐讓民進黨全體自豪的「最會做事」，真成為自打嘴巴的最大矛盾。

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