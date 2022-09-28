那時，我在工作中最常被問的三個問題。

咦，聽你的口音，你是廣東人嗎？

噢，原來是台灣人啊，我就說你的口音像是港台那一帶的對吧？

那，你是台灣人，怎麼跑到這裡做這種工作啊？

先別亂想，所謂「這種工作」可不是什麼非法的工作，不過說奇怪也挺奇怪，至少每當我跟熟或不熟的人講到我的工作，他們都會露出「啊？！你開玩笑的吧」的半信半疑表情。

我曾經是一個內衣銷售員。不是那種連鎖店的內衣，是「量身訂製」內衣，跑北京城各大美容院，在客戶被美容師「洗腦」的差不多時衝進去，推銷如塑身內衣、負離子內衣、竹炭內褲等。在工作時我必須穿著洋裝（裙子不能太長也不能太短）、化淡妝，一副宜室宜家、小家碧玉的樣子。所接觸的客戶當然也都是女性，這份工作唯一可稱得上「福利」的就是可以看見各種胸部。

瞧，這可是份正經工作，說句地圖炮的話，如果不是因為我是台灣人，這工作只會被人視為無聊，不會被視為「奇怪」。但是偏偏在北京這麼些年，北方人民總能一聽就聽出我的台灣口音，我連「出門兒左拐」的兒話音都發不出來，我服務過的那些客人總會輕易聽出來我是台灣人。

甚至有嘴壞一點的人會表示，「唉，我還沒去過台灣呢，一直聽說台灣現在經濟可差了，年輕人都跑到上海去找工作。之前還不相信，現在看果真是啊，台灣小姑娘都跑北京賣內衣了。」

這種人說完這一長串之後，通常連條內褲都不會買。

我通常面紅耳赤地解釋，我們公司是賣高端訂製內衣，老闆是台灣人，找我幫忙的。當然，這段話是自我安慰的。

更慘的是，我還是北大畢業的內衣銷售員。北京大學的台灣碩士畢業生跑來賣內衣，我們雖然常說行行出狀元、職業無貴賤，但要說社會上對於工作種類沒有約定成俗的看法，恐怕您也不信吧？

一開始做這份工作時我自己覺得尷尬，公司內部的人卻覺得新鮮有趣，我同事常常不等我開口、就興奮地跟客人介紹「她是台灣人、還是北大的畢業生喔。」然後，客人會投來新奇（或可憐）的打量眼神。

我出生於台北，也算是個繁榮發達的城市，但是我是到北京之後才知道什麼叫「大城市」，人與人之間有著極大的差距。在台北，你可以看見一張張冷漠的都市人臉，但偶爾會有人在視線與你對上時露出一個笑容。如果你是遊客，會有更多人對你微笑，這是台灣人的禮貌和生疏──來者是客，就算我討厭你，外表可不能顯露。

在北京，永遠都只有趕著上班、趕著接孩子、和一群群不知道為什麼很趕的路人。有一次我在地鐵上看見一個流鼻血的男人，他沒有紙，用手捏著流血的鼻子，血從縫隙中滴下來落到他褲子上，周圍的人都禮貌地裝作沒看見。我給了他一張衛生紙，他木然地接過，一句謝謝也沒說。這種「木乃伊人」，北京地鐵都是。

還有一天晚上，我結束了賣出一件內褲、但因為量錯胸圍被客人痛罵的沮喪夜晚，我很難得地看見有一個女孩在看報紙，等我靠近才發現，她是在哭，用報紙遮著。那時我也差點跟著哭出來，但轉念一想，我手上沒有報紙，太丟人了，眼淚就跟著縮回去。

如果說我來到這個陌生、冷酷的大城市是因為「台灣經濟太差」，那為什麼我會來做這份內衣銷售工作？

要講述這個故事，先從2012年、我離開台北的那一天開始說吧。

（郭雪筠/台北女孩看大陸）

（本文節選自郭雪筠新書《我在北京》）