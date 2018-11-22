台積電前車之鑑 紐時示警：資安危機來臨

2018年11月22日 11:33 中時電子報 吳映璠

紐約時報（The New York Times）21日撰文示警，隨著惡意軟體越發成熟，企業抵禦駭客入侵的能力越來越薄弱，尤其駭客發動攻擊的原因已從過去單純竊取客戶資料，轉為向企業勒索，受害者也從金融機構、零售商等擴散到全球各製造大廠，企業產品製造及供應鏈都將受到影響，一場資訊安全危機已席捲而來。

紐約時報引述自人工智慧應用平台供應商C3創辦人希伯（Thomas Siebel），指出製造商總是輕忽資安問題，反應慢半拍。

今年8月，晶圓代工龍頭台積電驚傳產線機台遭病毒感染，台積電總裁魏哲家證實中毒是因為操作人員在安裝新機台時，未按照程序事先掃毒，導致病毒侵入公司網路。魏哲嘉指出入侵病毒是「WannaCry」（想哭）的變形，儘管只有一台機台受感染，但因為公司的生產網路是相連的，也導致其他產區受影響。

台積電原先預估這起中毒事件將導致公司第3季營收折損約2%，報導引述自台積電企業訊息處資深處長孫又文電郵回覆，指台積電在其他產品需求大增抵消下，上季營收影響不大。

台積電或許是全球資安事件中較為幸運的例子，不過默克藥廠（Merck & Co.）與食品大廠億滋國際（Mondelez International）去年歷經勒索軟體NotPetya攻擊後，損失慘重。億滋國際就發布報告承認，病毒軟體對公司的全年銷售、運送及財務網絡造成重大影響，損失金額達1.03億美元，億滋國際還額外支出8,400萬美元用於修復費用。

惡意軟體的攻擊能力越來越強，一台廢棄不再使用、但仍連接公司網絡的老舊印表機就可能使企業暴露在極大危險中，前美國證交所顧問及網路安全專家史塔克（John Reed Stark）指出，駭客可透過釣魚裝置竊取密碼，順利連上公司網路。

惡意軟體駭進企業網絡的途徑看似簡單，但是企業要追查哪些資訊被偷卻相當困難。報導指出駭客已從過去單純竊取客戶資料，轉為向企業勒索，安達人壽（Chubb Life）執行副總裁塔南保（Michael Tanenbaum）就直言：「惡意軟體攻擊事件已經從令人煩躁的小事變成重大事件，有時候牽涉金額更高達七位數。」

不過預防駭客入侵的作法其實很簡單，希伯表示，一些基本步驟就可以阻擋大約九成的惡意入侵，包括雙重驗證、變更密碼、改變USB連接埠預防下載等，不過大部分人經常輕忽這些尋常動作。

電子元件廠商新美亞（Sanmina）資深副總裁巴特爾（Manesh Patel）也建議，企業可採用網路分段（segmenting）措施，將系統間的網路切割開來，這能使業主在不影響系統其他部分的運作下更新設備。

(中時電子報)