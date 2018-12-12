德意志帝國百年領事館 原來藏身大稻埕

2018年12月12日 16:18 中時 陳建瑜

早在百年前，德國就曾在台灣設置「德意志帝國駐台北大稻埕領事館」，並派駐2任正式領事及4任代理領事，官徽名稱還是使用「福爾摩沙」而非「台灣」。經德國在台協會向德國外交部調取資料，及台灣學者研究下，終於找到當年領事館的位置，就在台北市忠孝國中的西北角。

德國在台協會與忠孝國中今舉行「德意志帝國駐台北大稻埕領事館」揭牌儀式，由於當年留存領事館的照片太小，德國在台協會還特別請台灣設計師重新繪製圖樣，放在紀念碑上。

忠孝國中校長陳澤民致詞時表示，120年前，學校門口正前方是德意志帝國領事館，右手邊是美國領事館，在德意志帝國領事館後方是荷蘭領事館，因此以前他經常聽地方大老講貴德街是清朝的使節街。

發現領事館的起源，陳澤民說，2016年10月德國在台協會在臉書上貼一篇文章引起迴響，學校歷史老師利用中研院台灣百年歷史地圖app在校園裡發現，德意志帝國領事館的原址就在學校老師辦公室下面。

陳澤民指出，學校老師在2017年8月開始研發一系列教材，2018年3月，學生從德意志帝國領事館出發，穿越歷史，回到1895年清朝時代，分成7條路線，走訪台北城、大稻埕等7個地點，「大稻埕就是我們的教室」，學生學到很多。

德國在台協會處長王子陶表示，德國跟台灣官方關係已超越百年歷史，當時領事館的正式名稱是「德意志帝國駐福爾摩沙淡水大稻埕領事館」。

王子陶說，德國在台協會從2015年開始研究領事館歷史，德國外交部提供一些資料，及台灣好朋友幫助研究。當時歷史書描述此建築物和旁邊相比，是最漂亮、創意的建築物之一，1908年德國政府決定關館，建築是在第二次世界大戰時被拆掉，他覺得很可惜。

追溯19世紀中葉，德國的貿易公司開始在台灣設據點，首先選在高雄（打狗）及台南（台灣府），後來才到北部的淡水與基隆，其中最有名是一名北德商人Julius Mannich在1877年在安平成立的東興洋行。

1890年前，德國在台灣的領務由英國駐台領事代理，之後，德國派駐在南部的副領事Dr. Constantin Merz在高雄及台南承租建物供公務所用。

1890年至1895年，德國政府決定在台北規劃領事館，Dr. Merz取得領事資格後，1895年派調至北部，雖然當時台灣因《馬關條約》割讓給日本，但德國依舊決定興建領事館，德國政府1895年向在台德籍商人Arthur von Butler伯爵租地，4年後買下該地跟建築物。

德意志帝國駐台北的官派領事共有2任，另外4任為任期較長的代理領事。由於日本殖民時期，台灣與外國的商業往來十分複雜，德國外交部直至1908年撤館，並將建物轉交日本政府，此後就作為台灣總督府醫學校校長官邸。

(中時 )