四大超商自有支付 全到位OKPay即起上線

OkPay自有支付工具即起上線，綁卡支付享優惠。（OK提供）

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OkPay攜手台新銀，會員綁卡好禮送，包括綁卡首刷送大杯熱拿鐵、OKapp會員點數三倍送。（OK提供）

因應國家政策2020年無現金支付使用率達95％，OK超商即起宣布OKpay全台上線，透過OKpay全面整合門市支付消費系統，目前四大超商自有支付工具都全面上線。

由於電子行動支付的興起，民眾身上攜帶的現金愈來愈少，OKmart除了過去率先推出包含中信、富邦、國泰、台新等25家信用卡支付服務外，也提供電子錢包與電子票證的支付方式，包含三大Pay(Apple、Samsung、Andriod)、LINEPay、微信支付、中信、Yahoo、微信、一卡通錢包等各種支付工具合作。

而根據門市數字顯示，2018全年度無現金支付占整體營收約10％，較2017年成長近兩成，預估OKpay上線後，使用率可再提升。即起OKapp的iOS系統與Android系統也同步開放更新下載，點擊進行綁卡程序，即能享有「無現支付、會員累點、雲端發票」三大功能。

7-11部分，去年底上線的「OPEN錢包」，最大的特色是使用OPEN錢包綁定信用卡消費，不僅能夠累積OPENPOINT點數，還能直接折抵消費金額，做到累點、支付、折抵一指搞定，目前吸引超過6萬人綁卡，1月底前期望突破10萬人綁卡，OPENPOINT會員人數今年則挑戰500萬人。

7-11統計，消費者最常使用OPEN錢包購買的前三大類別，為CITYCAFE、年菜預購及常溫飲料，民眾多會搭配「商品優惠」一起使用。像是OPEN錢包上線時，推出CITYCAFE第2杯7折的優惠活動，帶動上班族的使用意願；另年菜預購也祭出優惠，加上進入銷售高峰，許多家庭多會一次購買多種組合，使用OPEN錢包結帳還可獲得11％點數回饋。

(中時 )

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